Умеров хочет цифровизировать работу ВВК и ввести электронный военный билет — Finance.ua

Умеров хочет цифровизировать работу ВВК и ввести электронный военный билет Сегодня 11:19 — Казна и Политика

Умеров хочет цифровизировать работу ВВК и ввести электронный военный билет

Министерство обороны Украины планирует ввести электронный военный билет, запустить единый реестр призывников, а также цифровизировать все процессы деятельности военно-врачебных комиссий (ВВК).

Об этом заявил новый министр обороны Рустем Умеров.

«ВВК. Эта аббревиатура в сегодняшнем понимании должна остаться в прошлом. Задача: цифровизировать все процессы, запустить единый реестр призывников, который исключит какие-либо коррупционные риски. Digital. Все, что можно оцифровать, должны оцифровать. Вся информация о воине должна быть в digital: электронный военный билет, цифровизация ВВК и госпиталей, электронный журнал, отчет для военных», — сказал он в своем выступлении на пленарном заседании Верховной Рады в среду.

Читайте также Рада отправила Резникова в отставку

Также, по его мнению, Украине необходимо повысить оборонные способности отечественного производителя.

«Среди важных стратегических задач — мы должны повысить оборонные способности украинского производителя. Все, что можно производить в Украине, должны производить в Украине», — сказал он.

В то же время Умеров отметил, что министерство со своей стороны обеспечит украинских производителей максимально возможными контрактами.

Кроме того, новоназначенный министр обороны подчеркнул, что среди операционных первоочередных задач — подготовка необходимой инфраструктуры к полноценной эксплуатации истребителей F-16.

Справка Finance.ua:

6 сентября Верховная Рада поддержала представление Президента Украины Владимира Зеленского о назначении Рустема Умерова на должность министра обороны Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.