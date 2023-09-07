Умеров хочет цифровизировать работу ВВК и ввести электронный военный билет — Finance.ua
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Умеров хочет цифровизировать работу ВВК и ввести электронный военный билет

Казна и Политика
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Умеров хочет цифровизировать работу ВВК и ввести электронный военный билет
Умеров хочет цифровизировать работу ВВК и ввести электронный военный билет
Министерство обороны Украины планирует ввести электронный военный билет, запустить единый реестр призывников, а также цифровизировать все процессы деятельности военно-врачебных комиссий (ВВК).
Об этом заявил новый министр обороны Рустем Умеров.
«ВВК. Эта аббревиатура в сегодняшнем понимании должна остаться в прошлом. Задача: цифровизировать все процессы, запустить единый реестр призывников, который исключит какие-либо коррупционные риски. Digital. Все, что можно оцифровать, должны оцифровать. Вся информация о воине должна быть в digital: электронный военный билет, цифровизация ВВК и госпиталей, электронный журнал, отчет для военных», — сказал он в своем выступлении на пленарном заседании Верховной Рады в среду.
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Также, по его мнению, Украине необходимо повысить оборонные способности отечественного производителя.
«Среди важных стратегических задач — мы должны повысить оборонные способности украинского производителя. Все, что можно производить в Украине, должны производить в Украине», — сказал он.
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В то же время Умеров отметил, что министерство со своей стороны обеспечит украинских производителей максимально возможными контрактами.
Кроме того, новоназначенный министр обороны подчеркнул, что среди операционных первоочередных задач — подготовка необходимой инфраструктуры к полноценной эксплуатации истребителей F-16.

Справка Finance.ua:

  • 6 сентября Верховная Рада поддержала представление Президента Украины Владимира Зеленского о назначении Рустема Умерова на должность министра обороны Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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