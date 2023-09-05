Рада отправила Резникова в отставку — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Рада отправила Резникова в отставку

Казна и Политика
46
Рада отправила Резникова в отставку
Рада отправила Резникова в отставку
Парламент поддержал отставку Алексея Резникова с должности министра обороны.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
«За» соответствующее решение проголосовали 327 народных избранников.
В Верховной Раде министр лично отчитался за 552 дня своей работы в должности.
Резников заявил, что с начала полномасштабного вторжения россии военная помощь Украине достигла 100 млрд долларов. Также он отметил, что за полгода было сделано запасы 200 тыс. бронежилетов, 150 тысяч шлемов. В войска было поставлено 1,5 млн комплектов зимней формы и 2 млн. — летней.
В ходе отчета Резников сообщил, что на вооружение украинской армии с начала полномасштабной войны было принято около 200 образцов западного оружия. При этом время принятия оружия в эксплуатацию сократилось с 2−3 лет до 3−4 недель. Также он упомянул об отечественных разработках. По словам Резникова, в эксплуатацию было принято более 30 моделей украинских дронов.
Что касается реформирования военной сферы, Резников подчеркнул, что на финишной прямой находится реформа закупок — агентство по ресурсному обеспечению должно показать результаты в октябре. Также он напомнил, что сейчас проходит реформа военно-врачебных комиссий.
Назначение Рустема Умерова на должность должно состояться на следующем пленарном заседании.
Напомним, 4 сентября Алексей Резников подал в Раду заявление об отставке. Утверждая, что в течение 22 месяцев в должности выполнил ключевые задачи, определенные во время его назначения.
3 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что решил произвести замену министра обороны Украины.
По материалам:
Обозреватель
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.