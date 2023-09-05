Рада отправила Резникова в отставку — Finance.ua

Рада отправила Резникова в отставку Сегодня 14:30 — Казна и Политика

Рада отправила Резникова в отставку

Парламент поддержал отставку Алексея Резникова с должности министра обороны.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

«За» соответствующее решение проголосовали 327 народных избранников.

В Верховной Раде министр лично отчитался за 552 дня своей работы в должности.

Резников заявил, что с начала полномасштабного вторжения россии военная помощь Украине достигла 100 млрд долларов. Также он отметил, что за полгода было сделано запасы 200 тыс. бронежилетов, 150 тысяч шлемов. В войска было поставлено 1,5 млн комплектов зимней формы и 2 млн. — летней.

В ходе отчета Резников сообщил, что на вооружение украинской армии с начала полномасштабной войны было принято около 200 образцов западного оружия. При этом время принятия оружия в эксплуатацию сократилось с 2−3 лет до 3−4 недель. Также он упомянул об отечественных разработках. По словам Резникова, в эксплуатацию было принято более 30 моделей украинских дронов.

Что касается реформирования военной сферы, Резников подчеркнул, что на финишной прямой находится реформа закупок — агентство по ресурсному обеспечению должно показать результаты в октябре. Также он напомнил, что сейчас проходит реформа военно-врачебных комиссий.

Назначение Рустема Умерова на должность должно состояться на следующем пленарном заседании.

Напомним, 4 сентября Алексей Резников подал в Раду заявление об отставке. Утверждая, что в течение 22 месяцев в должности выполнил ключевые задачи, определенные во время его назначения.

3 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что решил произвести замену министра обороны Украины.

Обозреватель По материалам:

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