Є-черга на ВВК доступна во всех военных поликлиниках, — Минобороны — Finance.ua
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Є-черга на ВВК доступна во всех военных поликлиниках, — Минобороны

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Є-черга на ВВК доступна во всех военных поликлиниках, — Минобороны
Є-черга на ВВК доступна во всех военных поликлиниках, — Минобороны
Услуга электронной очереди на прохождение военно-врачебной комиссии уже доступна для всех военнослужащих в военных поликлиниках страны.
Об этом сообщили в Минобороны Украины.
«Весной Министерство обороны внедрило в военных поликлиниках услугу электронной очереди. В течение последнего месяца почти половина пациентов военных поликлиник записались для прохождения ВВК удаленно и заблаговременно», — сказано в сообщении.

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Сейчас сервис развернут во всех военных поликлиниках, где можно пройти ВВК амбулаторно (без госпитализации), а наиболее активно єЧергой пользуются в Киеве, Одессе, Днепре и Виннице.
На основе записей и прохождения военно-врачебной комиссии представители заведений анализируют данные по загруженности и дефициту специалистов. И в случае необходимости ищут дополнительных профильных специалистов как среди мобилизованных медиков, так и среди гражданских специалистов.

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Доступ к очереди открыт для всех начальников медицинских частей. Для того чтобы военнослужащие получили возможность записываться через єЧергу, начальнику медицинской службы следует обратиться в учреждение здравоохранения, в зоне подчинения которого находится подразделение, и получить от поликлиники инструкцию для последующей регистрации. После этого для него открывается кабинет, через который он сможет записывать военнослужащих на ВВК и прием к врачам.
По материалам:
Finance.ua
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