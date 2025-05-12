НБУ: мошенничества с платежными картами уменьшились на 2 тыс. операций (инфографика) — Finance.ua

НБУ: мошенничества с платежными картами уменьшились на 2 тыс. операций (инфографика)
В прошлом году количество мошенничества с платежными картами уменьшилось на 2 тыс. операций (или на 1%) — до 270 тыс. операций.
На один миллион расходных операций с платежными картами приходилась 31 мошенническая операция. Сумма ущерба от них выросла на 37% - до общей суммы 1,1 млрд гривен.
Об этом сообщает НБУ.
Это связано с ростом средней суммы одной незаконной операции на 39% по сравнению с 2023 годом (с 3 065 гривен в 2023 году до 4 247 грн в 2024 году).
Соответственно относительный уровень ущерба от мошенничества с использованием платежных карт к общей сумме расходных операций вырос меньше — на 28%.
Таким образом, на один миллион гривен, израсходованных с помощью платежных карт, приходилось 176 грн убытков от мошенничества. Большинство мошеннических случаев произошло в Интернете — 83% от общего количества случаев мошеннических операций.
По-прежнему подавляющее большинство мошеннических случаев вызвано социальной инженерией. То есть, когда клиенты самостоятельно разглашают личные данные, реквизиты платежных карт, подтверждающие коды и пароли для проведения платежных операций. В прошлом году — это 84% от общей суммы всех убытков (в 2023 году — 80%).
«Показатели убытков от мошенничества за 2024 год демонстрируют, что в большинстве случаев люди становятся жертвами мошенников из-за несоблюдения основных правил платежной безопасности. Поэтому в 2025 году Национальный банк планирует продолжить практику повышения уровня осведомленности граждан о правилах безопасного использования платежных карт и интернет-банкинга и повторно провести Всеукраинскую информационную кампанию по платежной безопасности #ШахрайГудбай», — сообщил заместитель главы Национального банка Алексей Шабан.
Платежные карты банков Украины
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