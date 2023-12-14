НАПК расширило список должностей с высоким уровнем коррупционных рисков — Finance.ua

НАПК расширило список должностей с высоким уровнем коррупционных рисков
Обновленный перечень должностей с высоким и повышенным уровнем коррупционных рисков вступил в силу 13 декабря. В списке значительно расширен круг должностных лиц, обоснованно имеющих такие риски, сообщило Национальное агентство по предотвращению коррупции.
Теперь с высоким и повышенным уровнем коррупционных рисков также считаются следующие должности:
- руководители секретариатов Верховной Рады;
- работники Офиса президента, в том числе государственные служащие категории «В»;
- члены Счетной палаты, а также члены других государственных коллегиальных органов;
- заместители председателей местных государственных администраций;
- руководители предприятий, осуществляющих деятельность в области градостроительства, ЖКХ; использования и охраны земель, природных ресурсов и охраны окружающей среды; социально-экономического развития; транспорта и дорожного хозяйства; управления имуществом, торговли и развития предпринимательства, назначение которых осуществляет городской голова Киева и Севастополя;
- члены наблюдательных советов хозяйственного общества (если в уставном капитале более 50% акций принадлежит государству), государственному или коммунальному хозяйственному объединению, государственной холдинговой компании;
- руководители и заместители ТЦК и СП АР Крым, областей, городов Киева и Севастополя, руководители районных (объединенных районных) ТЦК и СП.
Для указанных категорий должностных лиц действуют определенные требования. Так, в отношении лиц, претендующих на указанную должность, необходимо будет проводить специальную проверку.
Такие должностные лица также обязаны подавать в НАПК уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии. При подаче деклараций они должны в первой главе указать, что занимают должности с высоким уровнем коррупционных рисков.
Кроме того, декларации, поданные указанными должностными лицами, подлежат полной проверке.
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