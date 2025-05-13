Dragon Capital: Украина может получить до $58 млрд международной помощи в 2025 году — Finance.ua
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Dragon Capital: Украина может получить до $58 млрд международной помощи в 2025 году

Казна и Политика
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Dragon Capital: Украина может получить до $58 млрд международной помощи в 2025 году
Dragon Capital: Украина может получить до $58 млрд международной помощи в 2025 году
Dragon Capital прогнозирует, что общий объем внешней финансовой помощи Украине в 2025 году составит $58 млрд. Это существенно больше, чем в предыдущие годы войны.
Об этом свидетельствует информация в обновленном макропрогнозе компании на 2025 год.
Основную часть ($40 млрд) обеспечит программа ERA от стран G7, профинансированная за счет доходов от замороженных российских активов. Еще $18 млрд должны поступить через другие программы, в том числе МВФ и ЕС.
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Программа МВФ предусматривает, что часть международной помощи, а именно около $10 млрд, будет зарезервирована на случай реализации негативных экономических шоков, связанных с войной, и еще $7 млрд будут отложены для финансирования дефицита бюджета в 2026—2027 гг. Таким образом, из общих поступлений международной помощи около $40 млрд будут использованы для финансирования дефицита бюджета 2025 года.
«По нашей оценке, дефицит бюджета в 2025 году действительно может сократиться до $40 млрд (20% ВВП) с $44 млрд в 2024 году, преимущественно благодаря налоговым изменениям, принятым в конце 2024 года, которые сгенерируют дополнительные $3 млрд налоговых поступлений. Однако, вероятно, что в этом году придется пересматривать смету и увеличивать оборонные расходы из-за сокращения военной поддержки со стороны США и наращивания военных расходов врагом», — говорится в прогнозе.
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Источники финансирования дополнительных оборонных расходов будут определяться с учетом программы МВФ, продолжение которой требует гарантий достаточности финансирования (financial assurances) в базовом и отрицательном сценариях.
«Поэтому не исключено, что, несмотря на буферы ликвидности, дополнительные оборонные расходы потребуют новых мер по мобилизации доходов и увеличению внутренних заимствований. В то же время в случае постоянного прекращения огня дефицит бюджета, по нашим оценкам, может сократиться до $34 млрд или 16% ВВП», — добавили в Dragon Capital.
По материалам:
Finance.ua
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