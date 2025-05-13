Вода «минеральная»: в Украине запретили дикий маркетинг — Finance.ua

Вода «минеральная»: в Украине запретили дикий маркетинг Сегодня 15:15 — Казна и Политика

Вода «минеральная»: в Украине запретили дикий маркетинг

Кабинет министров Украины утвердил порядок отнесения питьевой воды к категории «вода природная минеральная». Такой продукт должен соответствовать четким требованиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабинета Министров Украины от 9 мая 2025 г. № 542

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Действие порядка распространяется на воды питьевые, которые добываются на территории Украины или в других странах.

Воды питьевые относятся МЗ к категории «природная минеральная вода» при условии соответствия требованиям Гигиенических требований к производству и обороту вод природных минеральных и источниковых вод, утвержденных приказом Минэкономики от 12 апреля 2021 г. № 741.

Для отнесения питьевой воды к категории «вода природная минеральная» оператор рынка подает в Минздрав заявление. Минздрав направляет представленные документы для проведения работ по их оценке и подготовке экспертного отчета по результатам такой оценки.

К заявлению прилагаются:

результаты исследований (испытаний) воды, в частности лабораторных, подтверждающих соответствие критериям, утвержденным Минздравом, проведенным аккредитованной на такой вид работ лабораторией;

описание источника, из которого добывается вода питьевая;

документы, в которых указана информация о геологических, гидрогеологических, физических, химических и физико-химических исследованиях в соответствии с критериями, утвержденными Минздравом.

Напомним, согласно закону «О защите прав потребителей» граждане имеют право на получение необходимой, доступной, достоверной и своевременной информации о продукции, обеспечивающей возможность ее сознательного и компетентного выбора. Она должна быть предоставлена ​​для приобретения товара или заказа работы (услуги).

В прошлом году министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль заявил, что украинским продуктам будет отдаваться приоритет в государственных закупках.

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