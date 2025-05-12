Украинцы получили рекордные 443 млн грн кешбэка за март — Finance.ua

Украинцы получили рекордные 443 млн грн кешбэка за март
В марте правительство выплатило 443 млн грн кешбэка украинцам за покупку товаров отечественного производства. Это самая большая сумма за месяц после начала действия программы Национального кешбэка, которая стартовала в сентябре 2024 года. Выплаты получили 3,4 млн участников, накопивших более 2 грн кешбэка и активировавших карты в приложении «Дія».
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
Всего с начала программы государство уже вернуло украинцам почти 2 млрд грн кешбэка:
- сентябрь — 37,2 млн грн;
- октябрь — 119,2 млн грн;
- ноябрь — 232 млн грн;
- декабрь и январь — 714 млн грн;
- февраль — 384 млн грн;
- март — 443 млн грн.
Как потратить кешбэк
Начисленные средства можно использовать до конца 2025 года на:
- оплату коммунальных и других услуг;
- приобретение книг и лекарств, зарегистрированных в программе;
- благотворительность или донаты на ВСУ.
Полный перечень разрешенных расходов — на сайте программы.
Как работает программа:
- Кешбэк в размере 10% начисляется за покупку потребительских товаров украинского производства в магазинах, участвующих в программе;
- проверить, предусмотрен ли кешбэк за определенный товар, можно через сканер штрихкодов в приложении «Дія».
Как присоединиться к программе:
- Подать заявку через сайт или приложение одного из 20 банков-участников.
- Выбрать карты, с которых будут оплачиваться покупки, и предоставить разрешение банку передавать информацию о транзакциях.
- Открыть физическую или виртуальную карту «Национальный кешбэк».
- В «Дія» в разделе Сервисы выбрать эту карту для выплат.
Кешбэк начисляется только за покупки, совершенные картами, указанными при регистрации.
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