Украинцы получили рекордные 443 млн грн кешбэка за март — Finance.ua
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Украинцы получили рекордные 443 млн грн кешбэка за март

Финтех и Карты
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Украинцы получили рекордные 443 млн грн кешбэка за март
Украинцы получили рекордные 443 млн грн кешбэка за март
В марте правительство выплатило 443 млн грн кешбэка украинцам за покупку товаров отечественного производства. Это самая большая сумма за месяц после начала действия программы Национального кешбэка, которая стартовала в сентябре 2024 года. Выплаты получили 3,4 млн участников, накопивших более 2 грн кешбэка и активировавших карты в приложении «Дія».
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
Всего с начала программы государство уже вернуло украинцам почти 2 млрд грн кешбэка:
  • сентябрь — 37,2 млн грн;
  • октябрь — 119,2 млн грн;
  • ноябрь — 232 млн грн;
  • декабрь и январь — 714 млн грн;
  • февраль — 384 млн грн;
  • март — 443 млн грн.

Как потратить кешбэк

Начисленные средства можно использовать до конца 2025 года на:
  • оплату коммунальных и других услуг;
  • приобретение книг и лекарств, зарегистрированных в программе;
  • благотворительность или донаты на ВСУ.
Полный перечень разрешенных расходов — на сайте программы.

Как работает программа:

  • Кешбэк в размере 10% начисляется за покупку потребительских товаров украинского производства в магазинах, участвующих в программе;
  • проверить, предусмотрен ли кешбэк за определенный товар, можно через сканер штрихкодов в приложении «Дія».

Как присоединиться к программе:

  1. Подать заявку через сайт или приложение одного из 20 банков-участников.
  2. Выбрать карты, с которых будут оплачиваться покупки, и предоставить разрешение банку передавать информацию о транзакциях.
  3. Открыть физическую или виртуальную карту «Национальный кешбэк».
  4. В «Дія» в разделе Сервисы выбрать эту карту для выплат.
Кешбэк начисляется только за покупки, совершенные картами, указанными при регистрации.

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По материалам:
Finance.ua
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