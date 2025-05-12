Украинцы получили рекордные 443 млн грн кешбэка за март — Finance.ua

Украинцы получили рекордные 443 млн грн кешбэка за март Сегодня 17:19 — Финтех и Карты

Украинцы получили рекордные 443 млн грн кешбэка за март

В марте правительство выплатило 443 млн грн кешбэка украинцам за покупку товаров отечественного производства. Это самая большая сумма за месяц после начала действия программы Национального кешбэка, которая стартовала в сентябре 2024 года. Выплаты получили 3,4 млн участников, накопивших более 2 грн кешбэка и активировавших карты в приложении «Дія».

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Всего с начала программы государство уже вернуло украинцам почти 2 млрд грн кешбэка:

сентябрь — 37,2 млн грн;

октябрь — 119,2 млн грн;

ноябрь — 232 млн грн;

декабрь и январь — 714 млн грн;

февраль — 384 млн грн;

март — 443 млн грн.

Как потратить кешбэк

Начисленные средства можно использовать до конца 2025 года на:

оплату коммунальных и других услуг;

приобретение книг и лекарств, зарегистрированных в программе;

благотворительность или донаты на ВСУ.

Полный перечень разрешенных расходов — на сайте программы

Как работает программа:

Кешбэк в размере 10% начисляется за покупку потребительских товаров украинского производства в магазинах, участвующих в программе;

проверить, предусмотрен ли кешбэк за определенный товар, можно через сканер штрихкодов в приложении «Дія».

Как присоединиться к программе:

Подать заявку через сайт или приложение одного из 20 банков-участников. Выбрать карты, с которых будут оплачиваться покупки, и предоставить разрешение банку передавать информацию о транзакциях. Открыть физическую или виртуальную карту «Национальный кешбэк». В «Дія» в разделе Сервисы выбрать эту карту для выплат.

Кешбэк начисляется только за покупки, совершенные картами, указанными при регистрации.

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