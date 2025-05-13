Реализация соглашения об ископаемых: Рада поддержала за основу изменения в Бюджетный кодекс — Finance.ua
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Реализация соглашения об ископаемых: Рада поддержала за основу изменения в Бюджетный кодекс

Казна и Политика
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Реализация соглашения об ископаемых: Рада поддержала за основу изменения в Бюджетный кодекс
Реализация соглашения об ископаемых: Рада поддержала за основу изменения в Бюджетный кодекс, Фото: Ярослав Железняк
Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий изменения в Бюджетный кодекс для реализации соглашения о стратегических ископаемых между Украиной и США.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
За соответствующее решение проголосовали 286 народных депутатов.
Законопроект № 13256 принят за основу с сокращенным сроком подачи правок ко второму чтению.
Украина будет осуществлять свой финансовый взнос по соглашению за счет 50% доходов, полученных после его вступления в силу.
Источниками этих поступлений станут:
  • плата за пользование недрами (рента) по новым лицензиям на добычу полезных ископаемых — в том числе нефти, газа, газового конденсата и других;
  • средства от предоставления новых специальных разрешений на пользование недрами;
  • доходы от продажи государственной доли продукции, полученной в рамках новых соглашений о разделе продукции.
Эти деньги будут зачисляться в специальный фонд государственного бюджета и по решению главного распорядителя (вероятно, Минэкономики) будут перечисляться в Фонд восстановления, подчеркнул депутат.
Сегодня ранее Комитет по бюджету официально поддержал законопроект № 13256 и призвал Верховную Раду принять его в первом чтении.
«Если бы такое соглашение действовало с 2019 года, взнос Украины уже достиг бы около 3 млрд грн», — отметила глава комитета Роксолана Пидласа.

Подробнее о соглашении

Украина и Соединенные Штаты Америки 30 апреля подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда по восстановлению Украины, которое называют соглашением о недрах.
1 мая Кабинет министров подал в Верховную Раду законопроект о ратификации Соглашения между правительствами Украины и США о создании Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления.

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6 мая Комитет по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству рекомендовал Верховной Раде ратифицировать документ. Однако на следующий день переголосовал решение. По словам Железняка, в текст было добавлено, что «на момент голосования депутаты не видели текст двух других соглашений, поэтому не несут за них ответственность».
Позже была добавлена ​​еще одна правка: «Это соглашение действует на всей территории Украины в пределах ее международно признанной государственной границы, включая территориальное море Украины».
8 мая Верховная Рада поддержала ратификацию соглашения между правительствами Украины и США о создании Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления.
12 мая президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения.
По материалам:
Діло
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