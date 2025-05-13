Реализация соглашения об ископаемых: Рада поддержала за основу изменения в Бюджетный кодекс — Finance.ua

Реализация соглашения об ископаемых: Рада поддержала за основу изменения в Бюджетный кодекс Сегодня 15:02 — Казна и Политика

Реализация соглашения об ископаемых: Рада поддержала за основу изменения в Бюджетный кодекс, Фото: Ярослав Железняк

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий изменения в Бюджетный кодекс для реализации соглашения о стратегических ископаемых между Украиной и США.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

За соответствующее решение проголосовали 286 народных депутатов.

Законопроект № 13256 принят за основу с сокращенным сроком подачи правок ко второму чтению.

Украина будет осуществлять свой финансовый взнос по соглашению за счет 50% доходов, полученных после его вступления в силу.

Источниками этих поступлений станут:

плата за пользование недрами (рента) по новым лицензиям на добычу полезных ископаемых — в том числе нефти, газа, газового конденсата и других;

средства от предоставления новых специальных разрешений на пользование недрами;

доходы от продажи государственной доли продукции, полученной в рамках новых соглашений о разделе продукции.

Эти деньги будут зачисляться в специальный фонд государственного бюджета и по решению главного распорядителя (вероятно, Минэкономики) будут перечисляться в Фонд восстановления, подчеркнул депутат.

Сегодня ранее Комитет по бюджету официально поддержал законопроект № 13256 и призвал Верховную Раду принять его в первом чтении.

«Если бы такое соглашение действовало с 2019 года, взнос Украины уже достиг бы около 3 млрд грн», — отметила глава комитета Роксолана Пидласа.

Подробнее о соглашении

Украина и Соединенные Штаты Америки 30 апреля подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда по восстановлению Украины, которое называют соглашением о недрах.

1 мая Кабинет министров подал в Верховную Раду законопроект о ратификации Соглашения между правительствами Украины и США о создании Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления.

6 мая Комитет по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству рекомендовал Верховной Раде ратифицировать документ. Однако на следующий день переголосовал решение. По словам Железняка, в текст было добавлено, что «на момент голосования депутаты не видели текст двух других соглашений, поэтому не несут за них ответственность».

Позже была добавлена ​​еще одна правка: «Это соглашение действует на всей территории Украины в пределах ее международно признанной государственной границы, включая территориальное море Украины».

8 мая Верховная Рада поддержала ратификацию соглашения между правительствами Украины и США о создании Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления.

12 мая президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения.

Діло По материалам:

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