В Европе планируют создать резервную оффлайн-систему платежей картами — Finance.ua

В Европе планируют создать резервную оффлайн-систему платежей картами Сегодня 12:39 — Финтех и Карты

В Европе планируют создать резервную оффлайн-систему платежей картами

Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания и Эстония планируют ввести запасную оффлайн-систему платежей картами, чтобы обеспечить резервирование системы безналичных расчетов в случае потери интернет-соединения, в частности из-за саботажа.

Об этом заявил член правления Банка Финляндии Туомас Валимаки, передает Укринформ со ссылкой на Reuters

«Вероятность серьезных сбоев возросла, поскольку геополитическая ситуация изменилась во всем мире. В Европе идет война, и вокруг этой войны происходят всевозможные гибридные влияния, которые могут включать обрыв коммуникаций», — отметил Валимаки.

Он подчеркнул, что платежи являются потенциальной мишенью из-за их критической роли в повседневной жизни, и «поскольку карточные платежи требуют функционирования международных каналов передачи данных, Финляндия должна быть готова к сбоям».

По словам Валимаки, Норвегия, Швеция, Дания и Эстония также планируют ввести оффлайн-платежи картами.

Валимаки отметил, что планы все еще разрабатываются, но оффлайн-платежи могут предусматривать использование терминалов, которые шифруют и сохраняют данные транзакций, пока не будет возобновлено интернет-соединение.

По информации издания, Центральный банк Швеции до 1 июля 2026 года планирует создать систему, которая позволит шведам совершать оффлайн-платежи картами для покупки товаров первой необходимости. Система будет рассчитана на сбои продолжительностью до 7 дней.

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Укрінформ По материалам:

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