В Европе планируют создать резервную оффлайн-систему платежей картами — Finance.ua
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В Европе планируют создать резервную оффлайн-систему платежей картами

Финтех и Карты
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В Европе планируют создать резервную оффлайн-систему платежей картами
В Европе планируют создать резервную оффлайн-систему платежей картами
Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания и Эстония планируют ввести запасную оффлайн-систему платежей картами, чтобы обеспечить резервирование системы безналичных расчетов в случае потери интернет-соединения, в частности из-за саботажа.
Об этом заявил член правления Банка Финляндии Туомас Валимаки, передает Укринформ со ссылкой на Reuters.
«Вероятность серьезных сбоев возросла, поскольку геополитическая ситуация изменилась во всем мире. В Европе идет война, и вокруг этой войны происходят всевозможные гибридные влияния, которые могут включать обрыв коммуникаций», — отметил Валимаки.
Он подчеркнул, что платежи являются потенциальной мишенью из-за их критической роли в повседневной жизни, и «поскольку карточные платежи требуют функционирования международных каналов передачи данных, Финляндия должна быть готова к сбоям».
По словам Валимаки, Норвегия, Швеция, Дания и Эстония также планируют ввести оффлайн-платежи картами.
Валимаки отметил, что планы все еще разрабатываются, но оффлайн-платежи могут предусматривать использование терминалов, которые шифруют и сохраняют данные транзакций, пока не будет возобновлено интернет-соединение.
По информации издания, Центральный банк Швеции до 1 июля 2026 года планирует создать систему, которая позволит шведам совершать оффлайн-платежи картами для покупки товаров первой необходимости. Система будет рассчитана на сбои продолжительностью до 7 дней.
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По материалам:
Укрінформ
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