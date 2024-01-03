НАБУ и САП направили в суд второй эпизод дела «Роттердам+» — Finance.ua
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НАБУ и САП направили в суд второй эпизод дела «Роттердам+»

Казна и Политика
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НАБУ и САП направили в суд второй эпизод дела «Роттердам+»
НАБУ и САП направили в суд второй эпизод дела «Роттердам+»
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направили в суд второй эпизод дела «Роттердам+» по обвинению 14 человек, причастных к введению и действию так называемой формулы «Роттердам+».
«Это — второй эпизод масштабного расследования антикоррупционных органов, который разоблачили в октябре 2022 года. Расследование первого, по подозрению шести человек, — по незаконной переплате более 19 млрд грн в течение 2016−2017 годов — завершили в марте 2023 года направили в суд», — сообщается на сайте НАБУ.
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Среди обвиняемых по второму эпизоду два бывших председателя Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и компуслуг (НКРЭКУ), шесть бывших членов НКРЭКП, двое нынешних членов, один нынешний и бывший работник комиссии, а также двое нынешних должностных лиц группы частных теплогенерирующих компаний.
Расследование в отношении еще одного бывшего работника НКРЭКУ выделено в отдельное уголовное производство.
«Шестеро из этих лиц, которые, как установило следствие, осознанно приняли участие в преступлении, получили новые подозрения по ч. 2 ст. 364 УК Украины. Действия членов НКРЭКУ, не разобравшись, голосовали за утверждение так называемой формулы „Роттердам+“, квалифицировали по ч. 2 ст. 367 УК Украины», — сообщили в ведомстве.
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Как отметили в НАБУ со ссылкой на результаты следствия, в так называемую формулу «Роттердам+» были заложены расходы, которых на самом деле не было, а именно на транспортировку угля национального производителя в тепловые электростанции из порта в Роттердаме. В результате, это привело к росту тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей.
«Следствие располагает доказательствами того, что принять такую ​​формулу исчисления НКРЭКУ уговорили представители группы частных теплогенерирующих компаний, которые в итоге и получили сверхдоходы», — подчеркнули в НАБУ.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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