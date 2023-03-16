САП передала в суд первый эпизод дела «Роттердам+» — Finance.ua

САП передала в суд первый эпизод дела «Роттердам+» Сегодня 11:45 — Казна и Политика

САП передала в суд первый эпизод дела «Роттердам+»

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) направили в суд первый эпизод так называемого дела «Роттердам+».

Как сообщает пресс-служба САП, в суд направлен обвинительный акт в отношении шести человек по делу. Среди обвиняемых: председатель Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), один из членов комиссии, начальник отдела и руководитель управления НКРЭКУ, а также заместитель коммерческого директора и директор департамента одной из частных компаний. Все должности указаны на момент совершения преступления.

По оценке следствия, введенная формула привела к нанесению в течение 2016-2017 годов 19,357 млрд грн убытков потребителям электроэнергии.

Прокурор также заявил гражданский иск о возмещении ущерба, причиненного уголовным правонарушением государству, на сумму 19,357 млрд грн.

Отмечается, что действия всех лиц квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса. Представителям частных компаний инкриминируют пособничество в этом преступлении.

На сегодняшний день досудебное расследование по делу окончено. Обвинительный акт направлен в ВАКС для рассмотрения по существу.

В компании ДТЭК заявили, что высший антикоррупционный суд Украины 21 сентября 2021 года подтвердил законность и обоснованность закрытия так называемого дела «Роттердам+».

«Это решение подтверждено апелляционной инстанцией и вступило в законную силу. У компании ДТЭК нет никаких оснований сомневаться в объективности и справедливости этого решения суда. Все процессуальные сроки в рамках данного уголовного производства давно прошли. Эти факты подтверждены судебным решением. Законность действий НАБУ и САП направить дело в суд вызывает обоснованные сомнения», — говорится в заявлении компании.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.