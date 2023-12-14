Апелляционная палата ВАКС отменила решение о закрытии дела Роттердам+ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Апелляционная палата ВАКС отменила решение о закрытии дела Роттердам+

0
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила определение суда первой инстанции, который закрыл дело Роттердам+ и отменил арест имущества обвиняемых.
Такое определение Апелляционной палаты было объявлено в судебном заседании 14 декабря.
Дело № 991/2364/23 вернули в первую инстанцию ​​для нового рассмотрения.
Решение приняли судьи Апелляционной палаты ВАКС Дмитрий Михайленко, Николай Глотов и Александр Семенников.
Напомним:
В октябре этого года суд первой инстанции закрыл производство по делу Роттердам+. За это решение проголосовали двое судей коллегии. Третий судья — Виктор Ногачевский, высказал особое мнение, в котором объяснил, почему закрывать дело суд не имел права.
В качестве основания для закрытия дела первой инстанции судьи использовали п. 10 ч.1 ст. 284 УПК. Якобы истек срок досудебного расследования после сообщения о подозрении.
Прокурор САП не согласился с таким решением суда и обжаловал его в суде апелляционной инстанции.
Как известно, в марте 2023 года НАБУ и САП направили в суд первый эпизод дела «Роттердам+» по обвинению шести человек в нанесении потребителям электроэнергии убытков более чем на 19 млрд грн в течение 2016−2017 годов.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.