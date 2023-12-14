Апелляционная палата ВАКС отменила решение о закрытии дела Роттердам+ — Finance.ua

Апелляционная палата ВАКС отменила решение о закрытии дела Роттердам+ Сегодня 19:45

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила определение суда первой инстанции, который закрыл дело Роттердам+ и отменил арест имущества обвиняемых.

Такое определение Апелляционной палаты было объявлено в судебном заседании 14 декабря.

Дело № 991/2364/23 вернули в первую инстанцию ​​для нового рассмотрения.

Решение приняли судьи Апелляционной палаты ВАКС Дмитрий Михайленко, Николай Глотов и Александр Семенников.

Напомним:

В октябре этого года суд первой инстанции закрыл производство по делу Роттердам+. За это решение проголосовали двое судей коллегии. Третий судья — Виктор Ногачевский, высказал особое мнение, в котором объяснил, почему закрывать дело суд не имел права.

В качестве основания для закрытия дела первой инстанции судьи использовали п. 10 ч.1 ст. 284 УПК. Якобы истек срок досудебного расследования после сообщения о подозрении.

Прокурор САП не согласился с таким решением суда и обжаловал его в суде апелляционной инстанции.

Как известно, в марте 2023 года НАБУ и САП направили в суд первый эпизод дела «Роттердам+» по обвинению шести человек в нанесении потребителям электроэнергии убытков более чем на 19 млрд грн в течение 2016−2017 годов.

Економічна Правда По материалам:

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