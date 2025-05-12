Инвестор из США хочет приобрести долю «Турецкого потока» — WSJ — Finance.ua
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Инвестор из США хочет приобрести долю «Турецкого потока» — WSJ

Фондовый рынок
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Инвестор из США хочет приобрести долю «Турецкого потока» — WSJ
Инвестор из США хочет приобрести долю «Турецкого потока» — WSJ
Elliott Investment Management ведет переговоры о покупке доли в болгарском участке Турецкого потока.
Об этом сообщает The Wall Steet Journal.
По словам собеседников WSJ, недавно компания Elliott подписала соглашение о неразглашении информации с болгарским государственным газотранспортным оператором «Булгартрансгаз».
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Переговоры находятся на начальной стадии, и нет никаких гарантий, что сделка будет завершена
Они прошли после встречи в Софии в прошлом месяце между представителями Elliott и высокопоставленными болгарскими чиновниками. Помимо инвестиций в инфраструктурную сеть компании Elliott также рассматривает возможность рефинансирования долга компании.
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Газопровод «Турецкий поток» является последним действующим газопроводом россии в Европу. москва поставляет около 19% газа в Европу через «Турецкий поток» и поставки сжиженного газа, по сравнению с примерно 45% до вторжения 2022 года.
«Это соглашение может стать возможным образцом для подобных соглашений в Украине и Германии», — сказал Мартин Владимиров, эксперт по энергетике из Центра изучения демократии в Софии.
В руководстве Болгарии надеются, что инвестиции крупного американского фонда улучшат их отношения с администрацией Трампа. Там также рассчитывают, что участие американского фонда защитит газопровод от будущих санкций, направленных на российскую энергетику, и это может помочь планам расширения.
По материалам:
Економічна Правда
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