Инвестор из США хочет приобрести долю «Турецкого потока» — WSJ Сегодня 19:15 — Фондовый рынок

Инвестор из США хочет приобрести долю «Турецкого потока» — WSJ

Elliott Investment Management ведет переговоры о покупке доли в болгарском участке Турецкого потока.

Об этом сообщает The Wall Steet Journal.

По словам собеседников WSJ, недавно компания Elliott подписала соглашение о неразглашении информации с болгарским государственным газотранспортным оператором «Булгартрансгаз».

Американский хедж-фонд, возглавляемый миллиардером, основателем Полом Сингером, рассматривает возможность приобретения доли в болгарском продолжении газопровода «Турецкий поток»

Переговоры находятся на начальной стадии, и нет никаких гарантий, что сделка будет завершена

Они прошли после встречи в Софии в прошлом месяце между представителями Elliott и высокопоставленными болгарскими чиновниками. Помимо инвестиций в инфраструктурную сеть компании Elliott также рассматривает возможность рефинансирования долга компании.

Газопровод «Турецкий поток» является последним действующим газопроводом россии в Европу. москва поставляет около 19% газа в Европу через «Турецкий поток» и поставки сжиженного газа, по сравнению с примерно 45% до вторжения 2022 года.

«Это соглашение может стать возможным образцом для подобных соглашений в Украине и Германии», — сказал Мартин Владимиров, эксперт по энергетике из Центра изучения демократии в Софии.

В руководстве Болгарии надеются, что инвестиции крупного американского фонда улучшат их отношения с администрацией Трампа. Там также рассчитывают, что участие американского фонда защитит газопровод от будущих санкций, направленных на российскую энергетику, и это может помочь планам расширения.

Економічна Правда По материалам:

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