У НАБУ розповіли про роль криптовалют у корупційних схемах і застосування ШІ — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У НАБУ розповіли про роль криптовалют у корупційних схемах і застосування ШІ

Фінтех і Картки
58
У НАБУ розповіли про роль криптовалют у корупційних схемах і застосування ШІ
У НАБУ розповіли про роль криптовалют у корупційних схемах і застосування ШІ
Заступник директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) з питань цифрового розвитку і трансформацій Денис Гюльмагомедов розповів про роль криптоактивів у сучасних злочинних схемах.
За словами представника агентства, в НАБУ неодноразово стикалися з використанням цифрових активів у різних незаконних схемах.
Яскравим прикладом такого злочину є спроба підкупу голови Державного агентства відновлення та розвитку України Мустафи Найєма. Згідно з матеріалами справи, один із депутатів Верховної Ради пропонував держслужбовцю хабар у $50 000 у Bitcoin.
Читайте також
Гюльмагомедов вважає, що головним моментом у боротьбі зі злочинами з використанням криптовалют є базові знання співробітників НАБУ. Вони повинні розуміти технічні та економічні аспекти функціонування галузі цифрових активів.
При цьому представник агентства стверджує, що з погляду документування корупційних злочинів криптовалюта ніяк не ускладнює розслідування. Однак сам факт активного використання зловмисниками цифрових активів Гюльмагомедов визнає.
До того ж заступник директора НАБУ зазначив, що співробітники відомства проходять навчальні курси щодо взаємодії з криптосегментом. Це дає змогу розвинути навички, необхідні для відстеження активів і виявлення випадків отримання неправомірної вигоди, вважає Гюльмагомедов.

Читайте також: Як заробити за допомогою штучного інтелекту

Не обійшов стороною заступник директора НАБУ і тему штучного інтелекту. Він заявив, що агентство уважно стежить за розвитком ШІ-технологій. Однак його застосування в структурах НАБУ вимагає обережного підходу.
Існує кілька видів програмного забезпечення, які розроблені на базі ШІ. Кожен із варіантів ПЗ має свої плюси та мінуси, коли йдеться про використання цієї технології в правоохоронних органах, заявив представник агентства.
Читайте також
Такі системи також мають бути ізольовані від зовнішнього впливу, щоб НАБУ могло уникнути витоку внутрішньої інформації, вважає Гюльмагомедов. І це лише один із багатьох чинників, які необхідно врахувати під час інтеграції ШІ-технологій у структуру відомства, наголосив чиновник.
Загалом Гюльмагомедов зазначає, що суспільство активно змінюється і переживає сплеск розвитку цифрової галузі. Це неминуче впливає на всі аспекти соціуму, включно з незаконною діяльністю окремих елементів, вважає представник НАБУ.
За матеріалами:
incrypted
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.