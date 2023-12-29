У НАБУ розповіли про роль криптовалют у корупційних схемах і застосування ШІ — Finance.ua

У НАБУ розповіли про роль криптовалют у корупційних схемах і застосування ШІ Сьогодні 11:36 — Фінтех і Картки

У НАБУ розповіли про роль криптовалют у корупційних схемах і застосування ШІ

Заступник директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) з питань цифрового розвитку і трансформацій Денис Гюльмагомедов розповів про роль криптоактивів у сучасних злочинних схемах.

За словами представника агентства, в НАБУ неодноразово стикалися з використанням цифрових активів у різних незаконних схемах.

Яскравим прикладом такого злочину є спроба підкупу голови Державного агентства відновлення та розвитку України Мустафи Найєма. Згідно з матеріалами справи, один із депутатів Верховної Ради пропонував держслужбовцю хабар у $50 000 у Bitcoin.

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Гюльмагомедов вважає, що головним моментом у боротьбі зі злочинами з використанням криптовалют є базові знання співробітників НАБУ. Вони повинні розуміти технічні та економічні аспекти функціонування галузі цифрових активів.

При цьому представник агентства стверджує, що з погляду документування корупційних злочинів криптовалюта ніяк не ускладнює розслідування. Однак сам факт активного використання зловмисниками цифрових активів Гюльмагомедов визнає.

До того ж заступник директора НАБУ зазначив, що співробітники відомства проходять навчальні курси щодо взаємодії з криптосегментом. Це дає змогу розвинути навички, необхідні для відстеження активів і виявлення випадків отримання неправомірної вигоди, вважає Гюльмагомедов.

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Не обійшов стороною заступник директора НАБУ і тему штучного інтелекту. Він заявив, що агентство уважно стежить за розвитком ШІ-технологій. Однак його застосування в структурах НАБУ вимагає обережного підходу.

Існує кілька видів програмного забезпечення, які розроблені на базі ШІ. Кожен із варіантів ПЗ має свої плюси та мінуси, коли йдеться про використання цієї технології в правоохоронних органах, заявив представник агентства.

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Такі системи також мають бути ізольовані від зовнішнього впливу, щоб НАБУ могло уникнути витоку внутрішньої інформації, вважає Гюльмагомедов. І це лише один із багатьох чинників, які необхідно врахувати під час інтеграції ШІ-технологій у структуру відомства, наголосив чиновник.

Загалом Гюльмагомедов зазначає, що суспільство активно змінюється і переживає сплеск розвитку цифрової галузі. Це неминуче впливає на всі аспекти соціуму, включно з незаконною діяльністю окремих елементів, вважає представник НАБУ.

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