НАЗК розширило список посад з високим рівнем корупційних ризиків — Finance.ua

НАЗК розширило список посад з високим рівнем корупційних ризиків Сьогодні 16:45

Оновлений перелік посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків набрав чинності з 13 грудня. У списку значно розширено коло посадовців, які обґрунтовано мають такі ризики, повідомило Національне агентство з питань запобігання корупції

Тепер з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків також рахуються такі посади:

керівники секретаріатів Верховної Ради;

працівники Офісу президента, у тому числі державні службовці категорії «В»;

члени Рахункової палати, а також члени інших державних колегіальних органів;

заступники голів місцевих державних адміністрацій;

керівники підприємств, які здійснюють діяльність у галузі містобудування, ЖКГ; використання та охорони земель, природних ресурсів і охорони довкілля; соціально-економічного розвитку; транспорту та дорожнього господарства; управління майном, торгівлі та розвитку підприємництва, призначення яких здійснює міський голова міста Києва та Севастополя;

члени наглядових рад господарського товариства (якщо у статутному капіталі більше 50% акцій належить державі), державного або комунального господарського об'єднання, державної холдингової компанії;

керівники та заступники ТЦК та СП АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя, керівники районних (об'єднаних районних) ТЦК та СП.

Для вказаних категорій посадовців діють певні вимоги. Так, стосовно осіб, які претендують на зазначені посада, необхідно буде проводити спеціальну перевірку.

Такі посадовці також зобов’язані подавати до НАЗК повідомлення про суттєві зміни у майновому стані. При поданні декларацій вони мають у першому розділі вказати, що займають посади з високим рівнем корупційних ризиків.

Крім того, декларації, подані зазначеними посадовцями, підлягають повній перевірці.

УНІАН За матеріалами:

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