россия построит во Вьетнаме атомную станцию — Finance.ua
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россия построит во Вьетнаме атомную станцию

Энергетика
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россия договорилась с Вьетнамом быстро заключить соглашение и построить на территории страны атомную электростанцию.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на совместное заявление обоих государств.
«Создание станции с передовыми технологиями будет полностью соответствовать правилам ядерной и радиационной безопасности и будет способствовать социоэкономическому развитию», — говорится в заявлении.
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Отмечается, что Вьетнам ожидает введения в действие первой АЭС между 2030 и 2035 гг.
«Вьетнам возобновил планы по построению атомной станции, прекращенные около 10 лет назад, в рамках усилий по наращиванию производства электроэнергии для поддержки быстрорастущей экономики», — утверждает Reuters.
Кроме заключения соглашения в сфере энергетики, рф и Вьетнам договорились также углубить сотрудничество в нефтегазовой промышленности, в том числе обеспечив поставки российской сырой нефти и сжиженного газа.
Добавим, что о достижениях этих договоренностей было объявлено после визита генсека Компартии Вьетнама То Лама в Москву.
По материалам:
Укрінформ
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