На заводы в Украине все чаще нанимают женщин на должности, которые до начала большой войны занимали мужчины — СМИ Сегодня 15:16

На заводы в Украине все чаще нанимают женщин на должности, которые до начала большой войны занимали мужчины — СМИ, Фото: Financial Times

На заводы в Украине все чаще нанимают женщин из-за мобилизации мужчин. В том числе на тяжелое производство. На сталелитейном заводе ArcelorMittal заявляют, что наем женщин-работниц стал для компании вопросом выживания.

Об этом пишет Financial Times.

Женщины в Украине все чаще занимают те рабочие места, которые обычно занимали мужчины до полномасштабного вторжения россии. Сейчас они востребованы на сталелитейных заводах, поскольку работников-мужчин отправляют на поле боя.

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На заводе ArcelorMittal в Кривом Роге менеджеры говорят, что наем большего количества работниц — это вопрос выживания для бизнеса. Из 18 тыс. работников в начале войны было мобилизовано около 3500 человек. И в этом году, вероятно, тенденция сохранится.

«Если они продлят мобилизацию, у нас не будет достаточно персонала для работы. Мы говорим здесь о существовании компании», — заявил Мауро Лонгобардо, исполнительный директор завода.

Стремясь привлечь работников, компания разместила по всему городу огромные рекламные щиты с изображением женщин в оранжевых комбинезонах завода.

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«Мы пытаемся сломать парадигму, согласно которой только мужчины могут выполнять определенную работу», — сказал Лонгобардо.

Стратегия набора персонала частично направлена ​​на замену мобилизованных мужчин, а также тысяч работников, переехавших в более безопасные части страны. Но она также была инициирована потому, что нанимать мужчин стало очень сложно, сказал Лонгобардо.

Раньше женщины на заводе тоже работали, но преимущественно на административных должностях. Теперь они все чаще берут на себя физически более тяжелые роли.

Как отмечает Ольга Вакуленко, которая сейчас работает на тяжелых станках по изготовлению огромных стержней и шестерен, «еще несколько лет назад, если бы выбор стоял между „человеком со специальным образованием“ и таким, как я, у которого нет образования и просто хочет работать на заводе, конечно, выбрали бы человека с образованием, а если бы это был мужчина — тем более».

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Чтобы работать на заводе ArcelorMittal, сотрудники-мужчины по закону обязаны сначала зарегистрироваться в военкомате, что отпугивает многих потенциальных кандидатов.

Завод был постоянным кадровым резервом для армии, наиболее востребованы были машинисты локомотивов, электрики и механики.

По словам Лонгобардо, из-за попыток заполнить вакансии завод был вынужден сократить производство, в том числе стали, используемой для защиты энергетических объектов от российских авиаударов. Сокращение производства также привело к снижению прибыли и налоговых поступлений правительства.

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Руководитель отдела по ремонту тяжелой техники на заводе Евгений Гречаный сказал, что теперь получает запросы на 76 вакансий только от женщин. Он отмечает, что женщин берут на работу уже полтора года.

«Я вижу, что в ближайшие несколько лет ситуация не улучшится. Даже если война закончится, все равно будет трудно», — заметил он.

Фокус По материалам:

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