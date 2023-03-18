На Закарпатье фиксируют наибольший прирост вакансий среди регионов Украины — Finance.ua

На Закарпатье фиксируют наибольший прирост вакансий среди регионов Украины Сегодня 07:11 — Личные финансы

На Закарпатье фиксируют наибольший прирост вакансий среди регионов Украины

На Закарпатье наблюдается наибольший прирост вакансий среди всех регионов страны.

Об этом сообщил в Фейсбуке глава Закарпатской ОВА Виктор Микита.

«На Закарпатье самый большой прирост вакансий среди всех регионов страны. В феврале в нашей области на 50% возросло количество вакансий по сравнению с соответствующим периодом прошлого года», — сообщил он.

Читайте также Кому платят 500 долларов и более: подборка из 12 вакансий

По его словам, о самых высоких показателях в Украине свидетельствуют данные аналитиков Work.uа.

«Эти цифры являются реальным результатом системной работы с бизнесом, в том числе и релоцированным, реализации областных, государственных, международных программ поддержки предпринимателей», — добавил Микита.

Он отметил, что благодаря этому в регионе удалось создать тысячи новых рабочих мест, что позволит развивать экономику и дальше.

Справка Finance.ua:

аналитики портала budni.rabota.ua проанализировали рынок труда и предложения образовательных курсов и собрали 5 профессий, пользующихся спросом на рынке, и которыми можно быстро овладеть;

по данным OLX Работа, наименьшая конкуренция среди соискателей на Западе, а вот в Тернопольской области предлагают самую высокую зарплату — в среднем 21 тысяча гривен;

в феврале к январю количество активных предложений о работе выросло на 11%. Однако это все еще в полтора раза меньше, чем в феврале 2022 года.



Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.