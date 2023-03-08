Кому платят 500 долларов и более: подборка из 12 вакансий — Finance.ua

Кому платят 500 долларов и более: подборка из 12 вакансий Сегодня 17:04 — Личные финансы

Кому платят 500 долларов и более: подборка из 12 вакансий

Рынок труда в Украине постепенно восстанавливается и задает новые тренды. Специалисты портала work.ua собрали вакансии, в которых зарплата составляет от 19 000 грн и более. Представителям каких профессий предлагают 500 долл. в месяц и больше — читайте дальше.

20 000 грн (ставка + % от продаж)

Вакансия менеджера по продажам появилась в компании-импортере текстиля «Барбатекстиль». Специалиста ищут в Одессе. На работе он будет заниматься поиском новых клиентов, консультацией покупателей и продажами по телефону, ведением клиентской базы.

От кандидатов ожидают активности, навыков в телефонных продажах, знания 1С-Предприятие и желательно CRM.

График — пятидневка. Возможен карьерный рост.

Тренер на периоде адаптации в отдел продаж, 18 000 — 30 000 грн

Еще одну вакансию в продажах с зарплатой в 500 долларов и более предлагает «Академия продаж Андрея Крупкина» в Киеве. Позиция тренера по продажам предлагается кандидатам с опытом в сфере продаж, знанием английского (Upper-Intermediate) и коммуникабельностью, умением просто доносить информацию.

Среди заданий тренера, указанных в вакансии:

обучение и оценка кандидатов;

знакомство их с клиентами (компаниями, которым требуются менеджеры по продажам);

запуск сотрудничества менеджера и клиента.

Водитель в такси на авто компании, 20 000 — 25 000 грн

Официальный автопарк компании Bolt ищет водителей такси сразу в нескольких украинских городах. В вакансиях отмечается, что работа будет на новых автомобилях парка, водитель будет получать 50% от кассы.

К соискателям выдвигают следующие требования: удостоверение водителя и стаж вождения от 2 лет, дисциплинированность, вежливость, ответственность, аккуратность и т.д. Опыт работы в такси или службах доставки будет преимуществом.

35 000 грн

Возить не людей, а сладости предлагает компания «Рошен Де Люкс» соискателям из Одессы. На предприятии появилась вакансия торгового представителя для тех, у кого есть водительское удостоверение категории «В» и стаж вождения не менее 1 года.

Работодатель обещает предоставить рабочее авто, трудоустроить официально и с соцпакетом, предоставить возможность учиться и расти по карьере.

20 000 грн

В Днепре школа разговорного английского ESL ищет преподавателей с высшим образованием, знанием английского языка на уровне Upper-Intermediate и выше и готовностью на нем общаться.

Офис находится в центре города, на правом берегу Днепра, график оговаривается индивидуально. Размер зарплаты может колебаться — зависит от количества студентов и групп, предупредил работодатель.

80 000 — 160 000 грн

IT-компания Galaktica разместила на Work.ua вакансию РРС specialist на дистанционную работу. Как указал работодатель, в связи с масштабированием нужно сразу 6 таких специалистов.

Нужны специалисты с опытом от 2 лет, в том числе успешной работы с рынками США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, с бюджетами от 50 тыс. долларов. А также умением работать в Google Ads, Microsoft Ads, Bing, с Google Analytics и Google Tag Manager, знанием Microsoft Excel/Google Sheets и английскмм на уровне Intermediate.

37 000 — 75 000 грн

Еще одна вакансия на дистанционке — операционный директор в компанию Eco Cleaning NYC. Это клининговая компания, работающая в Нью-Йорке. Они ищут человека с опытом в управленческой должности (от 2 лет) и знанием английского на уровне Intermediate и выше.

В обязанности Chief Operations Officer будут входить: управление командой из 30 работников, планирование, проверка эффективности работы, контроль достижения KPI руководителями отделов, создание системы найма новых работников вместе с HR-менеджером и прочее. График работы: 5 дней в неделю, с 8:00 до 18:00 по Eastern Time Zone, то есть по часовой зоне в восточной части Соединенных Штатов.

25 000 — 30 000 грн

Ответственного и инициативного человека из Львова на должность главного бухгалтера ищет группа логистических компаний Soloviy-Trans. П вакансии ждут откликов от кандидатов с профильным образованием и знаниями, опыт работы (в логистических компаниях — будет преимуществом).

Главный бухгалтер будет заниматься ведением налогового обязательства и налогового кредита, ВЭД, ведением учета основных средств, МНМА, МБП, начислением зарплаты, формированием платежей, ведением отчетности и пр.

21 000 грн

В Киеве «Аптеке АНЦ» нужен менеджер по оптовой торговле фармпрепаратами. Ищут специалистов с высшим образованием по направлению «Фармация», релевантным опытом от 2 лет, собственной клиентской базой из небольших аптек в Киевской или Черниговской области или обеих.

Надо будет привлекать клиентов, производить продажу, вести отчетность. За выполнение KPI к зарплате прибавится бонус.

35 000 грн

Если вы умеете работать на станках HAAS (устойчивая Haas), GOODWAY (устойчивая Fanuc), токарных станках, имеющих функционал приводных блоков и перемещение по оси Y для возможности выполнять фрезерование деталей со сложной геометрией, вас может заинтересовать вакансия в ООО МЗАтЗ.

Компания ищет оператора-наладчика токарных станков ЧПУ для работы в Ужгороде. Есть почасовая оплата труда и бонусы. При необходимости работникам предоставляется жилье.

20 000 грн

«В связи с запуском швейного цеха по пошиву декоративных изделий приглашаем в нашу команду и место текстильных открытий технолога производства (текстиль для дома)», — пишет в своей вакансии компания «Текстиль-Контакт» из Киева.

Работодатель в поиске специалиста со знанием технологии шитья и опытом работы от 2 лет. Технолог будет заниматься организацией работы цеха, оптимизацией процессов, составлением технологических карт.

График работы: пн.-пт., с 9:00 до 18:00. Зарплата состоит из ставки и премии.

Зарплата — средняя по профессии или выше

В Киеве компания Athletics ищет в команду бренд-менеджера ТМ Columbia, который имеет высшее образование по экономике или маркетингу, 3 года релевантного опыта, работал или работала с международными брендами и рынками, готов ездить в командировки и т.д.

На работе специалиста ждут обязанности по стратегическому планированию, участие в организации цепей поставок, оценке образцов, ценообразовании, подготовке каталогов и презентаций, проведении переговоров.

Работодатель ожидает резюме с пожеланиями относительно уровня зарплаты (известно, что зарплата на позиции может быть 20 000 грн или выше, если вы отвечаете требованиям).

Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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