Впервые с начала войны в феврале выросла средняя зарплата — аналитика (инфографика) Сегодня 08:00 — Личные финансы

Рынок труда продолжает бить рекорды: количество вакансий увеличивается, зарплата постепенно растет, конкуренция снижается, центр и юг Украины восстанавливаются. Но есть нюанс — работодатели опасаются кадрового голода.

Об этом говорится в аналитике Work.ua.

После январского рекорда, когда на рынке труда было зафиксировано наибольшее количество вакансий с момента полномасштабного вторжения россии, тренд неустанно растет. В феврале, по данным СУН (системы управления наймом Work.ua), количество предложений работы выросло на 11%, по сравнению с январем.

Наибольшую динамику восстановления в феврале, если сравнить с январем, показали Кировоградская — 21%, Днепропетровская — 15%, Черновицкая — 15%, Николаевская — 14%, Черниговская области — 14%. Как видим, рынок труда восстанавливается на юге и в центре Украины.

Лидировать по количеству размещенных вакансий продолжают Киевская — 20 034 предложений работы, Львовская — 6 914, Днепропетровская — 6 401, Одесская — 4 469, Ивано-Франковская области — 2 000.

Украинцы входят в весну с желанием создавать, восстанавливать и делать Украину красивой. Заметна тенденция восстановления B2B бизнеса, медицинской отрасли и строительства.

Пятерка категорий с наибольшим приростом вакансий в феврале по сравнению с январем:

«Логистика, склад, ВЭД» — 5 700 (+16%).

«Медицина, фармацевтика» — 4 805 (+13%).

«Строительство, архитектура» — 2 719 (+14%).

«Охрана, безопасность» — 1 100 (+15%).

«Юриспруденция» — 814 (+23%).

Наибольший прирост вакансий в феврале наблюдался по должностям «Садовник» (+133%), «Дизайнер интерьера» (+116%), «Инженер по пожарной безопасности» (+75%), «Помощник адвоката» (+65%), «Зубной техник» (+60%).

Еще чуть больше украинцев с работой

Все больше украинцев находят работу — если сравнить с январем, в феврале соискателей стало меньше, конкуренция снизилась и держится на уровне декабря 2022 года.

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