Впервые с начала войны в феврале выросла средняя зарплата — аналитика (инфографика) — Finance.ua
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Впервые с начала войны в феврале выросла средняя зарплата — аналитика (инфографика)

Личные финансы
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Рынок труда продолжает бить рекорды: количество вакансий увеличивается, зарплата постепенно растет, конкуренция снижается, центр и юг Украины восстанавливаются. Но есть нюанс — работодатели опасаются кадрового голода.
Об этом говорится в аналитике Work.ua.
После январского рекорда, когда на рынке труда было зафиксировано наибольшее количество вакансий с момента полномасштабного вторжения россии, тренд неустанно растет. В феврале, по данным СУН (системы управления наймом Work.ua), количество предложений работы выросло на 11%, по сравнению с январем.
Впервые с начала войны в феврале выросла средняя зарплата — аналитика (инфографика)
Наибольшую динамику восстановления в феврале, если сравнить с январем, показали Кировоградская — 21%, Днепропетровская — 15%, Черновицкая — 15%, Николаевская — 14%, Черниговская области — 14%. Как видим, рынок труда восстанавливается на юге и в центре Украины.
Впервые с начала войны в феврале выросла средняя зарплата — аналитика (инфографика)
Лидировать по количеству размещенных вакансий продолжают Киевская — 20 034 предложений работы, Львовская — 6 914, Днепропетровская — 6 401, Одесская — 4 469, Ивано-Франковская области — 2 000.
Впервые с начала войны в феврале выросла средняя зарплата — аналитика (инфографика)
Украинцы входят в весну с желанием создавать, восстанавливать и делать Украину красивой. Заметна тенденция восстановления B2B бизнеса, медицинской отрасли и строительства.
Пятерка категорий с наибольшим приростом вакансий в феврале по сравнению с январем:
  • «Логистика, склад, ВЭД» — 5 700 (+16%).
  • «Медицина, фармацевтика» — 4 805 (+13%).
  • «Строительство, архитектура» — 2 719 (+14%).
  • «Охрана, безопасность» — 1 100 (+15%).
  • «Юриспруденция» — 814 (+23%).
Впервые с начала войны в феврале выросла средняя зарплата — аналитика (инфографика)
Наибольший прирост вакансий в феврале наблюдался по должностям «Садовник» (+133%), «Дизайнер интерьера» (+116%), «Инженер по пожарной безопасности» (+75%), «Помощник адвоката» (+65%), «Зубной техник» (+60%).
Впервые с начала войны в феврале выросла средняя зарплата — аналитика (инфографика)

Еще чуть больше украинцев с работой

Все больше украинцев находят работу — если сравнить с январем, в феврале соискателей стало меньше, конкуренция снизилась и держится на уровне декабря 2022 года.
Впервые с начала войны в феврале выросла средняя зарплата — аналитика (инфографика)

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По материалам:
Finance.ua
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