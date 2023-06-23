На восстановление Харькова нужно €9,5 миллиарда — мэр Сегодня 09:45 — Казна и Политика

На восстановление Харькова нужно €9,5 миллиарда — мэр

На восстановление разрушенных домов, инфраструктуры и коммунальных заведений Харькову требуется 9,5 млрд евро.

Об этом заявил Харьковский городской голова Игорь Терехов, выступая на Конференции по вопросам восстановления Украины в Лондоне.

«Чтобы отстроить наш город, чтобы отстроить инфраструктуру города, жилые дома, больницы, детские сады, школы, нам нужно 9,5 миллиарда евро. Это очень мощный вызов, с которым не в состоянии справиться своими силами ни один город Украины», — сказал Терехов.

Он сообщил, что в настоящее время без жилья остаются 150 тыс. харьковчан. Половина школ и детских садов разрушены. Повреждены 56 больниц.

«Благодаря удачной реформе децентрализации, которая, несмотря на войну, продолжается, у нас есть определенные рычаги. Например, в прошлом году нам удалось отстроить за свой счет, при поддержке Кабинета Министров и Офиса Президента 200 жилых домов, которые были полностью разрушены. Сейчас мы строим 50 домов. Но без поддержки наших международных партнеров, без поддержки международных финансовых институтов это делать крайне сложно», — добавил глава города.

Как сообщалось, в Харькове, по данным ОВА, сейчас постоянно проживает уже 1,2−1,3 млн человек, численность населения растет в результате возвращения горожан, а также эвакуации жителей из районов Харьковщины.

Справка Finance.ua:

правительство определило шесть населенных пунктов, восстановление которых будет происходить экспериментально — «комплексно и по новым принципам»;

процесс послевоенного восстановления Украины по подсчетам экспертов должен завершиться к июню 2026 года, заявлял ранее бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер;



восстановление государства в глобальном смысле должно происходить на средства 80% частного капитала, а для этого нужно создать предпосылки, стимулирующие инвесторов вкладывать в Украину;

по инициативе Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры на заседании правительства было принято решение о выделении 980 млн грн для восстановления жилья пострадавшим из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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