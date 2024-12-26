На сколько росла стоимость новогоднего стола, и сколько придется потратить в этом году — Finance.ua

На сколько росла стоимость новогоднего стола, и сколько придется потратить в этом году Сегодня 11:45 — Личные финансы

На сколько росла стоимость новогоднего стола, и сколько придется потратить в этом году

Если смотреть в динамике, то стоимость новогоднего стола-2020 выросла на 5,6% по сравнению с 2019 годом.

Об этом сообщает Finance.ua в новой статье.

Более заметным скачком цен на продукты обернулся для украинцев год начала полномасштабного вторжения, и устроить новогодний стол-2023 уже стоило на 43,9% дороже, чем годом ранее. Еще через год цены дополнительно выросли на 8,4%.

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Стоимость набора продуктов для бюджетного новогоднего стола и стола с деликатесами росла следующим образом.

Указанные цены более актуальны для всей Украины, в то время как в столице, по подсчетам специалистов, расходы были несколько выше.

Например, в 2024 году стоимость бюджетного варианта новогоднего стола для жителей Киева составляла 3 229 грн, что на 10,1% больше, чем в 2023-м. Стол с деликатесами обошелся жителям столицы в 3819 грн.

Какова будет стоимость новогоднего стола-2025

Мы решили подсчитать ориентировочные расходы на блюда и продукты на праздничный стол самостоятельно, опираясь на данные в самых популярных супермаркетах страны по состоянию на середину декабря.

За основу мы взяли продукты для традиционного стола среднестатистической семьи из четырех человек — салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия и напитки.

Таким образом, стоимость бюджетного варианта праздничного стола на Новый год 2025 в среднем составит 3 516 грн, тогда как год назад это было 2 879 грн, то есть с год стоимость выросла более чем на 18%.

Кроме того, семьям, имеющим возможность покупать деликатесы, придется дополнительно заплатить еще около 645 грн за приобретение красной икры (баночка 120 г в среднем стоит 300 грн) и красной рыбы (кусок семги 180 г в среднем стоит 345 грн). А стоимость новогоднего стола с деликатесами повысится до 4 161 грн.

Напомним, традиционный для новогоднего стола салат «Оливье» в этом году обойдется украинцам значительно дороже, чем в прошлом году. Причина очевидна — существенно выросли цены на базовые продукты.

Для приготовления двух килограммов любимого новогоднего салата придется потратить 428,85 грн.

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