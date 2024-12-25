За чотири роки вартість олівʼє зросла майже втричі — Finance.ua

За чотири роки вартість олівʼє зросла майже втричі Сьогодні 07:18 — Особисті фінанси

За чотири роки вартість олівʼє зросла майже втричі, Фото: freepik

Традиційний для новорічного столу салат «Олів'є» цьогоріч обійдеться українцям значно дорожче, ніж минулого року. Причина очевидна — суттєво зросла ціна на базові продукти.

Про це пише «Телеграф» з посиланням на «Реальний Київ».

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Журналісти перевірили ціни на всі інгредієнти у супермаркетах та підрахували загальну вартість новорічного частування.

Скільки коштуватиме приготувати олівʼє цього року

Для приготування двох кілограмів улюбленого новорічного салату доведеться витратити 428,85 грн.

Найдорожчими складниками страви виявилися варена ковбаса — 180 гривень та консервовані огірки — 84 грн.

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Картопля у одному з київських супермаркетів наразі коштує 36,95 грн за кілограм, морква — 25,85 грн, а цибуля — 13,69 грн.

За банку консервованого горошку доведеться заплатити 36 грн, за майонез — 29 гривень.

Ціна на ці два продукти, до речі, була акційною, тобто, меншою, ніж зазвичай.

Крім іншого, журналісти взяли чотири яйця, які їм обійшлися у 24,36 грн.

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Варто зауважити, що на два кілограми салату це, мабуть, мінімальна кількість яєць. Зазвичай українські господині додають більшу кількість цього інгредієнта.

Для порівняння, у 2020 році всі інгредієнти для приготування двох кілограмів «Олів'є» коштували лише 150 гривень. За чотири роки вартість новорічного салату зросла майже втричі.

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