За чотири роки вартість олівʼє зросла майже втричі — Finance.ua

За чотири роки вартість олівʼє зросла майже втричі
Традиційний для новорічного столу салат «Олів'є» цьогоріч обійдеться українцям значно дорожче, ніж минулого року. Причина очевидна — суттєво зросла ціна на базові продукти.
Про це пише «Телеграф» з посиланням на «Реальний Київ».
Журналісти перевірили ціни на всі інгредієнти у супермаркетах та підрахували загальну вартість новорічного частування.
Скільки коштуватиме приготувати олівʼє цього року
Для приготування двох кілограмів улюбленого новорічного салату доведеться витратити 428,85 грн.
Найдорожчими складниками страви виявилися варена ковбаса — 180 гривень та консервовані огірки — 84 грн.
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Картопля у одному з київських супермаркетів наразі коштує 36,95 грн за кілограм, морква — 25,85 грн, а цибуля — 13,69 грн.
За банку консервованого горошку доведеться заплатити 36 грн, за майонез — 29 гривень.
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Ціна на ці два продукти, до речі, була акційною, тобто, меншою, ніж зазвичай.
Крім іншого, журналісти взяли чотири яйця, які їм обійшлися у 24,36 грн.
Варто зауважити, що на два кілограми салату це, мабуть, мінімальна кількість яєць. Зазвичай українські господині додають більшу кількість цього інгредієнта.
Для порівняння, у 2020 році всі інгредієнти для приготування двох кілограмів «Олів'є» коштували лише 150 гривень. За чотири роки вартість новорічного салату зросла майже втричі.
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