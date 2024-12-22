Где в столице приобрести елку и сколько стоят новогодние красавицы — Finance.ua

Где в столице приобрести елку и сколько стоят новогодние красавицы
До 31 декабря в Киеве работают официальные елочные ярмарки, где можно приобрести натуральные хвойные деревья и новогодний декор.
Об этом сообщает Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА.
Отмечается, что каждое дерево имеет чип, благодаря которому можно отследить их происхождение и обезопасить потребителей от покупки незаконно срубленных деревьев.
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«Каждая елка имеет самоклеющуюся этикетку с индивидуальным номером и штрих-кодом, информацию по которой можно проверить на сайте. Кроме чипов, каждое предприятие должно иметь также экологический паспорт на елку, сертификат лесничества и товарно-транспортную накладную», — сообщил Владимир Костиков.
В этом году деревья доставляют из лесных хозяйств Волынской и Закарпатской областей, а также из Дании.
Стоимость елок в Киеве в 2024 году
На стоимость новогодних красавиц влияет страна происхождения, пышность и высота, а также качество дерева.
Цены на столичных елочных ярмарках выглядят так:
- Сосна обыкновенная: от 350 до 800 грн.
- Елка обычная: от 700 до 1400 грн.
- Собранные елки из веточек: 300 грн.
- Вязанки: маленькая — 160 грн, средняя — 250 грн и большая — 450 грн.
- Сосна вязаная: 550 грн.
- Датская елка: от 1800 до 2500 грн.
- Датская елка премиум-класса: от 2000 до 3500 грн.
Официальные елочные ярмарки в столице организованы на 148 локациях в 10 районах столицы. С полным списком адресов можно ознакомиться на сайте КГГА.
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