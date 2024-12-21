Как будут работать банки и системы электронных платежей НБУ на новогодние праздники — Finance.ua
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Как будут работать банки и системы электронных платежей НБУ на новогодние праздники

Казна и Политика
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Как будут работать банки и системы электронных платежей НБУ на новогодние праздники
Как будут работать банки и системы электронных платежей НБУ на новогодние праздники
Система электронных платежей (СЭП) продолжит работу в режиме 24/7 в течение новогодних праздников, обеспечивая бесперебойную работу банковской системы.
Об этом сообщили в Национальном банке Украины.
В то же время для Государственной казначейской службы будут действовать временные ограничения по завершению отчетного года.
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Валютный рынок, депозитарий НБУ и другие системы Национального банка также работают в стандартном режиме.
Платежи в иностранной валюте через Национальный банк и АО «Укрэксимбанк» от Государственной казначейской службы производятся до 13:00.
Расчеты по платежам по погашению и обслуживанию государственного долга в национальной валюте между Казначейством и Нацбанком выполняются до 16:00.
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31 декабря 2024 г. и 1 января 2025 г. СЭП продолжает работать в режиме 24/7. В то же время, платежные и информационные сообщения от и в Государственную казначейскую службу не принимаются.
Кроме того, банки обязаны заранее обеспечить свои кассы и банкоматы наличными деньгами разных номиналов для надлежащего обслуживания клиентов.
По материалам:
Finance.ua
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