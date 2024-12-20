Сколько будет стоить отпраздновать в Рождество и Новый год в Германии? — Finance.ua

Сколько будет стоить отпраздновать в Рождество и Новый год в Германии? Сегодня 19:00 — Личные финансы

Сколько будет стоить отпраздновать в Рождество и Новый год в Германии?

Праздничный период Рождества и Нового года — отличное время для путешествий и новых впечатлений. Особенно популярны заснеженные курорты и города, которые восхищают своей атмосферой. Германия — это страна, где сочетаются снежные пейзажи Альп и замечательные традиции празднования Рождества. Огромные рождественские ярмарки, потрясающая кухня и зимние развлечения в Баварии сделают празднование незабываемым.

Германия — это страна, где Рождество празднуется на широких открытых просторах. Огромные рождественские ярмарки в Мюнхене и Гармиш-Партенкирхене собрали традиционные блюда, горячие напитки и сувениры. В Баварии обязательно посещение местных пивоварен и дегустация горячих напитков в атмосфере старинных гостиниц и ресторанов.

Проживание

Мюнхен: номер в отеле от 100 евро/ночь (4393 грн).

Гармиш-Партенкирхен: роскошные отели могут стоить от 150 евро/ночь (6590 грн).

Питание

Ужин в ресторане: основное блюдо среднего класса обойдется от 15 евро (659 грн).

Напитки: глинтвейн на рождественских ярмарках — от 5 евро (220 грн), пиво — от 3 евро (132 грн).

Катание на лыжах

Ски-пасс в Гармиш-Партенкирхене: от 35 евро/день (1 537 грн), многодневные ски-пассы могут стоить меньше.

Аренда снаряжения: от 25 евро/день (1098 грн).

Дополнительные развлечения

Рождественские ярмарки бесплатные, но покупки на ярмарках могут стоить от 10 евро (439 грн) за сувениры.

Прогулки на снегоходах: от 60 евро (2636 грн) за двухчасовую поездку.

О лучших зимних локациях Украины и Европы, где можно отпраздновать эти праздники, читайте в статье Finance.ua:

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