Сколько будет стоить отпраздновать в Рождество и Новый год в Германии? — Finance.ua

Сколько будет стоить отпраздновать в Рождество и Новый год в Германии?
Праздничный период Рождества и Нового года — отличное время для путешествий и новых впечатлений. Особенно популярны заснеженные курорты и города, которые восхищают своей атмосферой. Германия — это страна, где сочетаются снежные пейзажи Альп и замечательные традиции празднования Рождества. Огромные рождественские ярмарки, потрясающая кухня и зимние развлечения в Баварии сделают празднование незабываемым.
Германия — это страна, где Рождество празднуется на широких открытых просторах. Огромные рождественские ярмарки в Мюнхене и Гармиш-Партенкирхене собрали традиционные блюда, горячие напитки и сувениры. В Баварии обязательно посещение местных пивоварен и дегустация горячих напитков в атмосфере старинных гостиниц и ресторанов.
Проживание
Мюнхен: номер в отеле от 100 евро/ночь (4393 грн).
Гармиш-Партенкирхен: роскошные отели могут стоить от 150 евро/ночь (6590 грн).
Питание
Ужин в ресторане: основное блюдо среднего класса обойдется от 15 евро (659 грн).
Напитки: глинтвейн на рождественских ярмарках — от 5 евро (220 грн), пиво — от 3 евро (132 грн).
Катание на лыжах
Ски-пасс в Гармиш-Партенкирхене: от 35 евро/день (1 537 грн), многодневные ски-пассы могут стоить меньше.
Аренда снаряжения: от 25 евро/день (1098 грн).
Дополнительные развлечения
Рождественские ярмарки бесплатные, но покупки на ярмарках могут стоить от 10 евро (439 грн) за сувениры.
Прогулки на снегоходах: от 60 евро (2636 грн) за двухчасовую поездку.
О лучших зимних локациях Украины и Европы, где можно отпраздновать эти праздники, читайте в статье Finance.ua:
Где можно отпраздновать Рождество и Новый год и сколько это будет стоить
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