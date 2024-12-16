«Новая почта» обнародовала график работы на Рождество и Новый год — Finance.ua

«Новая почта» обнародовала график работы на Рождество и Новый год Сегодня 13:23

«Новая почта» обнародовала график работы на Рождество и Новый год

Один из двух крупнейших почтовых операторов Украины, компания «Новая почта», обнародовал график работы на Рождество и Новый год. Выходным будет 1 января.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Во время новогодне-рождественских праздников отделения и адресная доставка «Новой почты» будут работать по следующему графику:

25 декабря — по обычному расписанию;

31 декабря — до 17:00 (может отличаться в зависимости от отделения);

1 января — отделения и курьеры работать не будут. Загрузка посылок в почтоматы также не будет происходить в эти дни, однако заранее загруженные посылки можно получить.

В остальные дни «Новая почта» будет работать по обычному графику.

Напомним, компания «Новая почта» в следующем году рассчитывает выйти на рынок Соединенных Штатов Америки.

До сентября 2024 года Nova рассчитывала выйти на рынки 18 стран. По состоянию на середину августа план экспансии удалось выполнить на 22%.

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