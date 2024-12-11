23% украинцев планируют использовать ИИ во время рождественско-новогодних покупок — Finance.ua

23% украинцев планируют использовать ИИ во время рождественско-новогодних покупок Сегодня 09:10 — Личные финансы

23% украинцев планируют использовать ИИ во время рождественско-новогодних покупок

Около 53% украинцев будут праздновать Рождество только 25 декабря, 13% - только 7 января, другие опрошенные — в обе даты, говорится в исследовании Deloitte Ukraine. Об этом пишет Forbes.

5% опрошенных начнут рождественский и новогодний шопинг в период с 1 по 24 декабря. В прошлом году этот показатель был на отметке 59%.

Согласно исследованию, 45% опрошенных потратят больше средств на празднование Нового года, чем Рождества, 35% — примерно одинаковый бюджет на оба праздника.

Для 57% украинцев средний праздничный чек составит от 1000 до 5000 грн. 69% респондентов не намерены привлекать кредитные средства.

ИИ в помощь

Готовность использовать искусственный интеллект во время праздничного шопинга для поиска идей насчет подарков, скидок проявили 23% респондентов. Этот показатель снижается с увеличением возраста: от 41% у зуммеров до 13% среди людей поколения бэби-бумеров.

Украинские потребители готовы ждать доставку товара из-за границы, если его стоимость на иностранном сайте дешевле на 20%. Кроме того, 50% покупателей во время праздничного шопинга положат дополнительные товары в онлайн-корзину, чтобы получить бесплатную доставку.

Самые популярные категории товаров — продукты питания, игрушки для детей, одежда и обувь, предметы домашнего обихода и алкогольные напитки.

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Мінфін України По материалам:

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