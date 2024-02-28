На рынке труда появились новые профессии — Finance.ua

На рынке труда появились новые профессии Сегодня 09:00 — Личные финансы

На рынке труда появились новые профессии

Полномасштабная война изменила все сферы публичной жизни, в том числе и работу. Так, появились такие профессии, которых раньше не было.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Work.ua.

Какие новые профессии появились на рынке труда

Прежде всего, это специалисты Сил обороны: боевой медик, гранатометчик, минометчик, пилот дрона и т. д.

На кого наибольший спрос в Украине

Как отмечают авторы исследования, в обществе есть запрос на ментальное здоровье: заметный прирост вакансий для психологов (136% в январе 2024 года к январю 2022 года) и психиатров (129%).

Читайте также Средний уровень зарплат в феврале: что предлагают работодатели

Растет спрос на специалистов по реабилитации и врачей: массажистов (+69%), персонала по уходу (+67%), кардиологов (+67%), реабилитологов (+58%), хирургов (+56%), санитаров (+51%), ассистентов стоматолога (+44%)

Где уменьшилось количество предложений

Наибольшее падение предложений работы в сфере IT: Front-end разработчик (-81%), Back-end разработчик (-75%), тестировщик (-63%) и т. д.

Полномасштабное вторжение сказалось на работе работников сферы туризма, морских перевозок, строительства.

Сказывается отказ от российского программного обеспечения. Поэтому стало меньше работы для менеджеров по туризму (-62%), крюинг-менеджеров (-56%), аналитиков 1C (-55%), архитекторов (-54%), дизайнеров интерьера (-53%).

Конкуренция среди соискателей

Средняя конкуренция уменьшилась абсолютно во всех областях, но больше всего в Херсонской (-79%), Донецкой (-79%), Черновицкой (-60%), Закарпатской (-59%), Хмельницкой (-55%), Ровенской (-53) %) и Ивано-Франковской (-53%).

А вот средняя конкуренция за дистанционную работу выросла на 63%.

Среди 28 категорий на Work.ua наблюдается рост конкуренции в 6 из них:

«IT, компьютеры, интернет» (+107%);

«Дизайн, творчество» (+35%);

«СМИ, издательство, полиграфия» (+20%);

«Маркетинг, реклама, PR» (+12%);

«Культура, музыка, шоу-бизнес» (+7%);

«Телекоммуникации и связь» (+4%).

Напомним, еще в ноябре прошлого года Министерство обороны запустило проект рекрутинга в армию. Его поддержали крупные онлайновые платформы — Lobby X, Work.ua, Robota.ua, OLX.ua, а также Государственная служба занятости. С момента запуска проекта по рекрутингу добровольцев в ряды Вооруженных сил Украины в ноябре 2023 года на размещенные на сайте Work.ua вакансии откликнулось более 50 тысяч человек.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.