На одном из вокзалов в Варшаве планируют закрыть последний пункт помощи украинским беженцам — Finance.ua

На одном из вокзалов в Варшаве планируют закрыть последний пункт помощи украинским беженцам
Норвежский совет по делам беженцев 20 февраля 2024 года планирует прекратить работу последнего круглосуточного пункта беженцев из Украины, который находится на железнодорожной станции Варшава-Восточная.
Об этом сообщает oko.press.
Беженцы, уезжающие на запад, приезжают на железнодорожную станцию автобусами и поездами. Часть прибывает с оккупированных территорий через россию, а затем через Литву, Латвию и Беларусь. С марта 2022 года с помощью пункта воспользовались более 100 тысяч беженцев.
В случае, если центр все же закроют, тысячи людей, нуждающихся в помощи, останутся без помощи, питания и медицинского обслуживания. А это прежде всего женщины с детьми, пожилые люди, люди с инвалидностью, больные и раненые.
«Мы не можем перестать помогать. Автобусы будут продолжать прибывать в Warszawa Wschodnia. Волонтерские группы помогают на станциях в Германии, Норвегии и Финляндии. А в Варшаве уже нет ни воеводского, ни приемного пункта. Есть только мы», — говорит активист организации «Асимметристы» Каетан Врублевский.
Он отмечает, что центр должен был быть по меньшей мере до конца мая 2024 года. Варшава является крупнейшим перевалочным пунктом для беженцев из прифронтовых районов и оккупированных регионов.
Неправительственные организации помогают беженцам с переездом на Запад. Создана целая сеть волонтеров из разных организаций, которые могут эвакуировать целые семьи из передовой, например, в Германию или Норвегию.
В зависимости от ситуации на фронте, количество эвакуационных автобусов с беженцами колеблется от 7 (например, после подрыва россиянами дамбы в Новой Качевке) до 3 в неделю. Каждый из них перевозит в среднем 50 человек.
«Все выходят на станции Wschodnia, изможденные, голодные, травмированные, часто нуждаются в неотложной медицинской помощи. У большинства нет денег, особенно у тех, кто с оккупации», — отмечает волонтер.
По его словам, ликвидация центра приведет к тому, что новоприбывшие не смогут получить медицинскую помощь, место для сна и еду.
Напомним, в Швеции увеличат поддержку беженцев из Украины. Правительство страны готовится разрешить украинцам получать шведский номер социального страхования, что даст доступ ко многим услугам.
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