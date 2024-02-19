На одном из вокзалов в Варшаве планируют закрыть последний пункт помощи украинским беженцам — Finance.ua

На одном из вокзалов в Варшаве планируют закрыть последний пункт помощи украинским беженцам Сегодня 07:12 — Мир

На одном из вокзалов в Варшаве планируют закрыть последний пункт помощи украинским беженцам, Фото: slovoidilo.ua

Норвежский совет по делам беженцев 20 февраля 2024 года планирует прекратить работу последнего круглосуточного пункта беженцев из Украины, который находится на железнодорожной станции Варшава-Восточная.

Об этом сообщает oko.press.

Читайте также Как изменялось количество беженцев в мире за последние три десятилетия

Беженцы, уезжающие на запад, приезжают на железнодорожную станцию ​​автобусами и поездами. Часть прибывает с оккупированных территорий через россию, а затем через Литву, Латвию и Беларусь. С марта 2022 года с помощью пункта воспользовались более 100 тысяч беженцев.

В случае, если центр все же закроют, тысячи людей, нуждающихся в помощи, останутся без помощи, питания и медицинского обслуживания. А это прежде всего женщины с детьми, пожилые люди, люди с инвалидностью, больные и раненые.

«Мы не можем перестать помогать. Автобусы будут продолжать прибывать в Warszawa Wschodnia. Волонтерские группы помогают на станциях в Германии, Норвегии и Финляндии. А в Варшаве уже нет ни воеводского, ни приемного пункта. Есть только мы», — говорит активист организации «Асимметристы» Каетан Врублевский.

Читайте также Как повлияет на беженцев в Польше изменение правил временной защиты

Он отмечает, что центр должен был быть по меньшей мере до конца мая 2024 года. Варшава является крупнейшим перевалочным пунктом для беженцев из прифронтовых районов и оккупированных регионов.

Неправительственные организации помогают беженцам с переездом на Запад. Создана целая сеть волонтеров из разных организаций, которые могут эвакуировать целые семьи из передовой, например, в Германию или Норвегию.

В зависимости от ситуации на фронте, количество эвакуационных автобусов с беженцами колеблется от 7 (например, после подрыва россиянами дамбы в Новой Качевке) до 3 в неделю. Каждый из них перевозит в среднем 50 человек.

Читайте также Беженцы из Украины могут получить бизнес-субсидии в Литве

«Все выходят на станции Wschodnia, изможденные, голодные, травмированные, часто нуждаются в неотложной медицинской помощи. У большинства нет денег, особенно у тех, кто с оккупации», — отмечает волонтер.

По его словам, ликвидация центра приведет к тому, что новоприбывшие не смогут получить медицинскую помощь, место для сна и еду.

Напомним, в Швеции увеличат поддержку беженцев из Украины. Правительство страны готовится разрешить украинцам получать шведский номер социального страхования, что даст доступ ко многим услугам.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.