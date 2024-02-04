Беженцы из Украины могут получить бизнес-субсидии в Литве — Finance.ua

Беженцы из Украины могут получить бизнес-субсидии в Литве Сегодня 06:23 — Личные финансы

Военные беженцы из Украины могут подать заявку в Литовское отделение Международной организации миграции и получить бизнес-субсидии, или начать или расширить собственную деятельность в Литве и воплотить предпринимательские идеи. По данным организации, в стране находится более 30 тысяч работающих украинцев, а в 2022 году ими были уплачены налоги на сумму 58 млн евро.

Об этом сообщает литовское издание LRT

«Украинцы, долго находящиеся в Литве, работают и успешно участвуют в жизни литовского общества. Понятно, что создать всё поначалу непросто, поэтому мы приглашаем вас подать заявки, получить поддержку и создать для себя работу», — заявил глава МОМ в Литве Эйтвидас Бингялис.

Заявки принимают до середины февраля. Из них выберут 20 лучших и дадут 3 000 евро, а также три индивидуальные менторские сессии.

«Наша цель — не только оказать поддержку, но, прежде всего, дать знания, чтобы люди, которые хотят создать рабочие места для себя и, возможно, для других, имели достаточно информации, могли основывать компании и реализовывать свои планы», — сказал он. Бингелис.

Справка Finance.ua:

Страны Евросоюза продлили для украинцев статус защиты до 2025 года, этот статус предоставляет им доступ к легальному трудоустройству. Об этом пишет Миграционная платформа EWL. Эксперты проанализировали процедуры легализации и трудоустройства для работы в наиболее популярных направлениях для сезонных работ — Германии, Литве, Чехии, Румынии, Польше и Нидерландах.

Укрінформ По материалам:

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