Беженцы из Украины могут получить бизнес-субсидии в Литве — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Беженцы из Украины могут получить бизнес-субсидии в Литве

Личные финансы
3
Военные беженцы из Украины могут подать заявку в Литовское отделение Международной организации миграции и получить бизнес-субсидии, или начать или расширить собственную деятельность в Литве и воплотить предпринимательские идеи. По данным организации, в стране находится более 30 тысяч работающих украинцев, а в 2022 году ими были уплачены налоги на сумму 58 млн евро.
Об этом сообщает литовское издание LRT.
«Украинцы, долго находящиеся в Литве, работают и успешно участвуют в жизни литовского общества. Понятно, что создать всё поначалу непросто, поэтому мы приглашаем вас подать заявки, получить поддержку и создать для себя работу», — заявил глава МОМ в Литве Эйтвидас Бингялис.
Читайте также
Заявки принимают до середины февраля. Из них выберут 20 лучших и дадут 3 000 евро, а также три индивидуальные менторские сессии.
«Наша цель — не только оказать поддержку, но, прежде всего, дать знания, чтобы люди, которые хотят создать рабочие места для себя и, возможно, для других, имели достаточно информации, могли основывать компании и реализовывать свои планы», — сказал он. Бингелис.

Справка Finance.ua:

  • Страны Евросоюза продлили для украинцев статус защиты до 2025 года, этот статус предоставляет им доступ к легальному трудоустройству. Об этом пишет Миграционная платформа EWL. Эксперты проанализировали процедуры легализации и трудоустройства для работы в наиболее популярных направлениях для сезонных работ — Германии, Литве, Чехии, Румынии, Польше и Нидерландах.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.