На «Мотор-Банк» и «ПИН Банк» есть 11 потенциальных покупателей
Активами неплатежеспособных «Мотор-Банка» и «ПИН Банка» заинтересовались уже 11 потенциальных инвесторов, среди которых один иностранный. Речь идет о возможной покупке банков или их активах.
Об этом сообщила директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Ольга Белай во время встречи с журналистами, пишет Укринформ.
По ее словам, конкурс по поиску инвесторов объявили 23 февраля. Первоначально интерес проявили три банка, однако после дополнительных встреч с потенциальными покупателями количество заинтересованных значительно возросло.
Среди претендентов — 5 банков и 6 небанковских финансовых учреждений, в том числе один европейский небанк.
«У нас никогда такого аншлага не было. Некоторые инвесторы подались сразу на два банка», — отметила Белай.
Названия претендентов в Фонд официально не раскрывают. В то же время в медиа среди потенциальных покупателей ранее упоминали:
- «Асвио Банк»;
- «Таскомбанк»;
- «Индустриалбанк»;
- финансовую компанию EasyPay;
- лизинговую компанию «Эска Капитал».
По словам Белай, больший интерес инвесторы проявляют к «ПИН Банку», хотя «Мотор-Банк» может выглядеть более привлекательным с точки зрения банковского регулирования.
Также известно, что Фонд гарантирования решил продлить срок подачи предложений до 20 марта 2026 года. Причина — несколько претендентов еще проходят обязательную предварительную проверку в Национальном банке.
Что известно о банках
Ранее мы писали, что 19 февраля 2026 года Фонд гарантирования признал банкротами АО Первый Инвестиционный Банк и АО Мотор-Банк после решения НБУ отнести их к категории неплатежеспособных. Также мы сообщали, что на следующий день в банках была введена временная администрация.
С 12 марта 2026 года Фонд начал выплачивать средства вкладчикам обоих банков.
По данным НБУ, на начало 2026 года:
- «Мотор-Банк» занимал 56 место по активам среди 60 банков Украины (379,2 млн грн);
- «ПИН Банк» — 59 место (212,7 млн грн).
Убытки банков за 2025 год составили 16,3 млн грн и 63,2 млн грн соответственно.
