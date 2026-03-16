0 800 307 555
ру
На «Мотор-Банк» и «ПИН Банк» есть 11 потенциальных покупателей

39
Активами неплатежеспособных «Мотор-Банка» и «ПИН Банка» заинтересовались уже 11 потенциальных инвесторов, среди которых один иностранный. Речь идет о возможной покупке банков или их активах.
Об этом сообщила директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Ольга Белай во время встречи с журналистами, пишет Укринформ.
По ее словам, конкурс по поиску инвесторов объявили 23 февраля. Первоначально интерес проявили три банка, однако после дополнительных встреч с потенциальными покупателями количество заинтересованных значительно возросло.
Среди претендентов — 5 банков и 6 небанковских финансовых учреждений, в том числе один европейский небанк.
«У нас никогда такого аншлага не было. Некоторые инвесторы подались сразу на два банка», — отметила Белай.
Названия претендентов в Фонд официально не раскрывают. В то же время в медиа среди потенциальных покупателей ранее упоминали:
  • «Асвио Банк»;
  • «Таскомбанк»;
  • «Индустриалбанк»;
  • финансовую компанию EasyPay;
  • лизинговую компанию «Эска Капитал».
По словам Белай, больший интерес инвесторы проявляют к «ПИН Банку», хотя «Мотор-Банк» может выглядеть более привлекательным с точки зрения банковского регулирования.
Также известно, что Фонд гарантирования решил продлить срок подачи предложений до 20 марта 2026 года. Причина — несколько претендентов еще проходят обязательную предварительную проверку в Национальном банке.

Что известно о банках

Ранее мы писали, что 19 февраля 2026 года Фонд гарантирования признал банкротами АО Первый Инвестиционный Банк и АО Мотор-Банк после решения НБУ отнести их к категории неплатежеспособных. Также мы сообщали, что на следующий день в банках была введена временная администрация.
С 12 марта 2026 года Фонд начал выплачивать средства вкладчикам обоих банков.
По данным НБУ, на начало 2026 года:
  • «Мотор-Банк» занимал 56 место по активам среди 60 банков Украины (379,2 млн грн);
  • «ПИН Банк» — 59 место (212,7 млн ​​грн).
Убытки банков за 2025 год составили 16,3 млн грн и 63,2 млн грн соответственно.
По материалам:
Finance.ua
Банки Украины
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems