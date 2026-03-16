На кого сейчас ориентируется столичная первичка (портрет покупателя)
Киевская первичка сориентировалась на средний класс — 25 ЖК из 39 (а это около 63%) позиционируются как жилье комфорт-класса.
Жилья эконом-класса в столице в прошлом году ввели крайне мало — всего четыре жилых комплекса. В бизнес-классе сдали 8 ЖК, в премиум — 1.
Об этом пишет Минфин, мы выбрали основное.
Мнения экспертов
Такая тенденция отображает изменение спроса на новое жилье. Как рассказала «Минфину» руководитель отдела маркетинга Alliance Novobud Ирина Михалева, он стал более избирательным и более рациональным.
«Покупатели чаще выбирают готовые или близкие к вводу в эксплуатацию проекты. Предпочтение отдается квартирам небольшого и среднего метража, прежде всего однокомнатным и двухкомнатным. Особое внимание уделяется планировке, естественному освещению, функциональности пространства.
Технические характеристики
Значительно возросло внимание к техническим характеристикам дома. Покупатели спрашивают о резервных источниках питания, инженерных системах, энергоэффективности, наличии укрытия или доступе к нему. Покупатель также оценивает не только цену квадратного метра, но и будущую стоимость владения, стабильность работы инженерии и уровень безопасности", — отметила Михалева.
Смена приоритетов
Елена Рыжова, коммерческий директор компании «Интергал-Буд», также отмечает изменение приоритетов потенциальных покупателей.
«Как и до войны, они снова обращают внимание на инфраструктуру внутри и вокруг жилых комплексов, наличие «зеленых» зон, современных детских и спортивных площадок, школ и детских садов, а также удобное транспортное сообщение. Люди сейчас ищут жилье для себя, поэтому хотят жить в настоящих экосистемах или проектах с концепцией «15-минутного города», — объясняет она.
Что интересует
Директор компании «Евротранс» Евгений Терлецкий утверждает, что наибольший интерес у покупателей — к жилью комфорт-класса с готовностью 50% и выше или уже введенного в эксплуатацию. Важными стали безопасность, наличие укрытия, коммуникационная автономность и рядом развитая инфраструктура.
В KAN Development «Минфина» рассказали, что 2025 год стал для компании одним из самых результативных за время войны: количество сделок выросло вдвое по сравнению с 2024 годом, при этом текущий объем составляет около 60% от довоенного уровня.
Портрет покупателя
«Портрет покупателя за последний год почти не изменился — это молодые семьи 27−35 лет, предприниматели, ІТ-специалисты. Заметно возросло количество военнослужащих. Но изменилось качество выбора: люди стали более требовательными. Во главу угла вышли репутация застройщика, реальная история завершенных проектов, наличие укрытий, энергонезависимость домов и качество управления комплексом после сдачи.
Существенно возросла скорость принятия решений: если раньше процесс мог занять месяцы, сейчас клиенты определяются за несколько недель. Покупатели ищут не просто квартиру, а готовую экосистему — концепцию «город нулевого километра» с инфраструктурой в пешей доступности: школами, медициной, спортом, коммерцией", — пояснили в компании.
Возможность покупать жилье «чуть подороже, но получше» многим покупателям открывают программы льготной государственной ипотеки, в частности, «єОселя». По подсчетам Рыжовой, «в 2025 году количество запросов среди покупателей жилья комфорт-класса на „єОселю“ увеличилось до 45%, и уже более 27% переходят к реальным сделкам».
Напомним, в феврале количество объявлений о продаже недвижимости и на вторичном рынке возросло почти во всех областях. Об этом свидетельствуют данные исследования Dim.ria.
Больше новых объявлений появилось в Киеве (+15%), Львовской (+11%), Черниговской (+8%) и Черновицкой (+7%) областях. Уменьшилось количество предложений в Кировоградской (-3%), Житомирской (-1%), Полтавской (-1%) и Сумской (-1%) областях.
Дороже всего остается Печерский район, где однокомнатная квартира в среднем стоит $180 тыс., а самым бюджетным — Деснянский, где средняя стоимость в феврале составила $49,5 тыс.
Справка Finance.ua:
- В Налоговой напомнили особенности декларирования разных видов доходов, в частности недвижимости. Своевременная подача декларации — это не только исполнение налоговой обязанности, но и возможность упорядочить собственные финансовые вопросы. Когда возникает обязанность декларирования, в каких случаях нужно платить налоги и на что следует обратить внимание плательщикам.
- Ранее писали, что восемь общин прошли первый этап оценки в рамках экспериментального проекта по созданию муниципального (социального) жилья для аренды — детали здесь.
Na kogo seychas oriyentiruetsya stolichnaya pervichka (portret pokupatelya)
