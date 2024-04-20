На Канарских островах вводят новые правила для туристов из-за жалоб местных жителей — Finance.ua

На Канарских островах вводят новые правила для туристов из-за жалоб местных жителей Сегодня 06:03 — Мир

На Канарских островах вводят новые правила для туристов из-за жалоб местных жителей, Фото: freepik

Жители Канарских островов протестовали против массового чрезмерного туризма. Правительство прислушалось, поэтому в этом году планируют принять законопроект по ужесточению правила краткосрочной аренды частного жилья на островах, например, через Airbnb и Booking.

Об этом пишет Reuters.

Жители жаловались, что из-за наплыва туристов растут цены, ухудшается экология, а местное население вытесняют с рынка жилья.

Кроме местных жителей, эти изменения лоббировали и отели, к которым применяется более строгое налогообложение и правила устойчивого развития,

К борьбе с незаконной краткосрочной арендой уже начали привлекать полицию.

«Мы собираемся расширить возможности полиции, чтобы они могли действовать при выявлении мошенничества в домах», — заявила руководитель отдела туризма на Канарских островах Джессика де Леон.

Что изменится

Новый законопроект будет предусматривать запрет сдачи жилья в краткосрочную аренду в новостройках.

Владельцам недвижимости, уже имеющим разрешение на такую ​​деятельность, будет предоставлено пять лет для выполнения новых требований, включая получение разрешения соседей.

«Первый шаг — сдержать рост, второй — очистить имеющиеся списки», — сказал директор по туризму Канарских островов Мигель Родригес.

Что предшествовало

Ужесточить правила на Канарских островах решили из-за резкого роста краткосрочных размещений за последние несколько лет.

В результате, например, в бывшей рыбацкой деревушке Эль-Котильо на острове Фуэртевентура для туристов сейчас предлагается столько же мест, сколько там жителей.

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Исследователи опасаются, что если ничего не сделать, впоследствии там вообще не останется местных жителей, которых просто вытеснят из доступного жилья.

По официальным данным, на семи островах архипелага в марте было зарегистрировано рекордные 220 тыс. койко-мест, сданных в краткосрочную аренду, что на 40% больше, чем в 2022 году, и больше, чем совокупное население островов Лансароте, Ла-Гомери и Эль-Эрро.

Как отреагировали арендодатели

Однако новые правила понравились не всем. Местная ассоциация владельцев загородных домов Ascav заявила, что строгость предлагаемых правил приведет к отмене 90% краткосрочных предложений и является неконституционной.

Вместо этого, они предложили ввести налог для всех поставщиков жилья для финансирования решения жилищной проблемы.

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Вместе с тем, Booking.com и Airbnb обещают активнее модерировать объявления об аренде, чтобы исключить незаконные предложения.

Остальные части Испании уже приняли аналогичные законы, но без такого упора на правоохранительной деятельности. Такие меры применяются в Мадриде и Барселоне.

УНІАН По материалам:

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