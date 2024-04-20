На Канарских островах вводят новые правила для туристов из-за жалоб местных жителей — Finance.ua

На Канарских островах вводят новые правила для туристов из-за жалоб местных жителей
Жители Канарских островов протестовали против массового чрезмерного туризма. Правительство прислушалось, поэтому в этом году планируют принять законопроект по ужесточению правила краткосрочной аренды частного жилья на островах, например, через Airbnb и Booking.
Об этом пишет Reuters.
Жители жаловались, что из-за наплыва туристов растут цены, ухудшается экология, а местное население вытесняют с рынка жилья.
Кроме местных жителей, эти изменения лоббировали и отели, к которым применяется более строгое налогообложение и правила устойчивого развития,
К борьбе с незаконной краткосрочной арендой уже начали привлекать полицию.
«Мы собираемся расширить возможности полиции, чтобы они могли действовать при выявлении мошенничества в домах», — заявила руководитель отдела туризма на Канарских островах Джессика де Леон.
Что изменится
Новый законопроект будет предусматривать запрет сдачи жилья в краткосрочную аренду в новостройках.
Владельцам недвижимости, уже имеющим разрешение на такую деятельность, будет предоставлено пять лет для выполнения новых требований, включая получение разрешения соседей.
«Первый шаг — сдержать рост, второй — очистить имеющиеся списки», — сказал директор по туризму Канарских островов Мигель Родригес.
Что предшествовало
Ужесточить правила на Канарских островах решили из-за резкого роста краткосрочных размещений за последние несколько лет.
В результате, например, в бывшей рыбацкой деревушке Эль-Котильо на острове Фуэртевентура для туристов сейчас предлагается столько же мест, сколько там жителей.
Исследователи опасаются, что если ничего не сделать, впоследствии там вообще не останется местных жителей, которых просто вытеснят из доступного жилья.
По официальным данным, на семи островах архипелага в марте было зарегистрировано рекордные 220 тыс. койко-мест, сданных в краткосрочную аренду, что на 40% больше, чем в 2022 году, и больше, чем совокупное население островов Лансароте, Ла-Гомери и Эль-Эрро.
Как отреагировали арендодатели
Однако новые правила понравились не всем. Местная ассоциация владельцев загородных домов Ascav заявила, что строгость предлагаемых правил приведет к отмене 90% краткосрочных предложений и является неконституционной.
Вместо этого, они предложили ввести налог для всех поставщиков жилья для финансирования решения жилищной проблемы.
Вместе с тем, Booking.com и Airbnb обещают активнее модерировать объявления об аренде, чтобы исключить незаконные предложения.
Остальные части Испании уже приняли аналогичные законы, но без такого упора на правоохранительной деятельности. Такие меры применяются в Мадриде и Барселоне.
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