Чешскую столицу признали самым недоступным городом для покупки жилья — Finance.ua
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Чешскую столицу признали самым недоступным городом для покупки жилья

Мир
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Чешскую столицу признали самым недоступным городом для покупки жилья
Чешскую столицу признали самым недоступным городом для покупки жилья, freepik.com
Чешскую столицу признали самым недоступным городом для покупки жилья в Европе.
Об этом пишет The Mayor.
По данным исследования Politico, в Праге цены на покупку квартиры увеличились на 120% с 2010 года, а арендная плата за жилье — на 30%.
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Стоимость квартиры площадью 75 м² составляет более 25-ти годовых зарплат людей, работающих в столице Чехии.
В то же время заработные платы в Чехии выросли только на 21%. Согласно прогнозу аналитиков, в этом году цены на жилье повысятся еще на 5%.
Рост стоимости объясняют регулярным высоким спросом на недвижимость, а также энергетическим кризисом.
Аналитики рекомендуют сделать приоритетом расширение государственного жилищного фонда Праги, поскольку сейчас на него приходится всего 5%.
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Также предлагают ввести прогрессивное налогообложение для крупных собственников недвижимости, чтобы сдержать рост цен.
Напомним, квартиры на вторичном рынке Киева ощутимо подорожали. За последние 6 месяцев цены на квадратные метры здесь выросли более чем на 6 000 грн — со средних 53 453 грн до 59 520 грн. Заметно подорожали они и за месяц — почти на 3800 грн.
По материалам:
The Village Україна
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