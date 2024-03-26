Поляки стали покупать квартиры в Испании — чтобы было куда бежать в случае войны, — СМИ — Finance.ua
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Поляки стали покупать квартиры в Испании — чтобы было куда бежать в случае войны, — СМИ

Мир
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Поляки стали покупать квартиры в Испании — чтобы было куда бежать в случае войны, — СМИ
Поляки стали покупать квартиры в Испании — чтобы было куда бежать в случае войны, — СМИ
Поляки стали втрое больше покупать жилье в Испании из-за страха начала боевых действий на территории своей страны.
Об этом со ссылкой на информацию о сделках с недвижимостью сообщает The Warsaw.
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По данным издания, количество клиентов из Польши, желающих приобрести жилье в Испании, увеличилось втрое по сравнению с прошлым годом. Больше всего недвижимостью интересуются пенсионеры и все больше молодых людей. Поляки встревожены войной в Украине и возможностью боевых действий в их стране.
«Рост за последние два года очевиден, но в начале этого года он усилился, что, вероятно, связано с новостями из Украины. Все чаще появляется информация, что война может прийти к нам. Половина клиентов признается в беседах с нами, что они думают о двух вещах: как безопасно вложить деньги и куда бежать в случае войны», — отметил представитель варшавского агентства недвижимости Себастьян Павлак.
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Издание пишет, что в настоящее время в среднем квартира площадью 65 квадратных метров продается в Испании за 160 тысяч евро, то есть за метр придется заплатить 2,4 тысячи евро. При этом большинство клиентов рассчитывают приобрести жилье за ​​150 тысяч евро.
По материалам:
Українські Новини
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