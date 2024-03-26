Поляки стали покупать квартиры в Испании — чтобы было куда бежать в случае войны, — СМИ Сегодня 18:00 — Мир

Поляки стали покупать квартиры в Испании — чтобы было куда бежать в случае войны, — СМИ

Поляки стали втрое больше покупать жилье в Испании из-за страха начала боевых действий на территории своей страны.

Об этом со ссылкой на информацию о сделках с недвижимостью сообщает The Warsaw.

По данным издания, количество клиентов из Польши, желающих приобрести жилье в Испании, увеличилось втрое по сравнению с прошлым годом. Больше всего недвижимостью интересуются пенсионеры и все больше молодых людей. Поляки встревожены войной в Украине и возможностью боевых действий в их стране.

«Рост за последние два года очевиден, но в начале этого года он усилился, что, вероятно, связано с новостями из Украины. Все чаще появляется информация, что война может прийти к нам. Половина клиентов признается в беседах с нами, что они думают о двух вещах: как безопасно вложить деньги и куда бежать в случае войны», — отметил представитель варшавского агентства недвижимости Себастьян Павлак.

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Издание пишет, что в настоящее время в среднем квартира площадью 65 квадратных метров продается в Испании за 160 тысяч евро, то есть за метр придется заплатить 2,4 тысячи евро. При этом большинство клиентов рассчитывают приобрести жилье за ​​150 тысяч евро.

Українські Новини По материалам:

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