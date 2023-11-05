Испанцы могут перейти на новый график работы: как это повлияет на заработки — Finance.ua

Испанцы могут перейти на новый график работы: как это повлияет на заработки Сегодня 23:31 — Мир

Испанцы могут перейти на новый график работы: как это повлияет на заработки

Власти Испании рассматривают возможность сократить официальную рабочую неделю до 38,5 часов.

Изменения должны вступить в силу уже в следующем году, пишет EUobserver.

Испанцы могут начать работать меньше, если договорятся Испанская социалистическая рабочая партия и левые из партии Sumar. Именно после их решения будет формироваться правительство страны.

Издание уточняет, что результаты выборов в июле многие политологи назвали неубедительными. Теперь решить эту проблему предстоит главе испанского правительства Педро Санчесу, который до сих пор рвется в парламентское большинство.

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На прошлой неделе Санчес достиг соглашения с партией Sumar о формировании правительства, но дальнейшие переговоры (и условия) с двумя каталонскими сепаратистскими партиями не столь однозначны, и все еще продолжаются.

В частности, работать меньше часов за ту же оплату — одно из ключевых предложений партии Sumar. При этом произойти это должно уже в скором времени — сокращение рабочей недели до 38,5 часов испанцы получат уже в следующем 2024 году и 37,5 часов — к 2025 году. Министерство труда Испании подсчитало, что в течение следующих двух лет от этого выиграют 12 миллионов работников — около 70% рабочей силы.

Конечной целью испанцев является 32-часовая рабочая неделя, которую сейчас тестируют как пилотный проект во многих странах мира. Таким образом чиновники хотят проверить, имеет ли смысл четырехдневная рабочая неделя и какие преимущества это будет иметь как для работодателей, так и для работников.

«Я хотела бы сделать простое предложение: после работы рабочие должны иметь возможность идти домой на час раньше, чтобы отдохнуть, побыть со своими близкими или делать все, что им вздумается», — прокомментировала министр труда и лидер Sumar Йоланда Диас. «Это революционно, потому что время самое дорогое для тех из нас, кто не имеет большого состояния или известных фамилий», — добавила она.

Как пишет EUobserver, в 2022 году Греция, Польша, Румыния и Болгария имели самую длинную рабочую неделю в блоке, в среднем более 40 часов. В то же время средняя продолжительность рабочей недели в Нидерландах составляет 33,2 часа, в Германии — 35,3 часа, в Дании — 35,4 часа.

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