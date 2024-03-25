Цены на квартиры в новостройках Львова: сколько стоит квадратный метр — Finance.ua

Цены на квартиры в новостройках Львова: сколько стоит квадратный метр Сегодня 16:44 — Недвижимость

Цены на квартиры в новостройках Львова: сколько стоит квадратный метр

Во время полномасштабного вторжения Львов стал лидером по стоимости квадратного метра на первичном рынке. В марте 2024-го средняя цена пересекла отметку в 50 тысяч гривен.

За два года после начала вторжения стоимость квартир от застройщиков выросла почти вдвое. Цены повышались равномерно во всех классах, кроме эконома, — там процент увеличения стоимости является наибольшим.

Какие цены во львовских новостройках в марте

На квартиры класса эконом цены выросли больше всего из-за выхода на рынок государственной программы «єОселя» и увеличения доходов определенных слоев населения. В первую очередь говорится о военнослужащих и временных мигрантах в Европе, покупающих жилье для своих семей.

Актуальные цены за квадратный метр в новостройках Львова:

эконом — 42 000 гривен (+132% за два года);

комфорт — 44 200 гривен (+84% за два года);

бизнес — 54 200 гривен (+77% за два года);

премиум — 84 400 гривен (+72% за два года).

В каком районе — дешевле всего, а где — дороже всего

Средние цены за квадрат по районам:

Галицкий — 69 500 гривен;

Франковский — 58 100 гривен;

Лычаковский — 57 800 гривен;

Железнодорожный — 54 000 гривен;

Сыховский — 50 400 гривен;

Шевченковский — 47 200 гривен.

Наиболее плотным является количество новых проектов в Шевченковском, Сыховском и Железнодорожном районах.

Телеканал 24 По материалам:

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