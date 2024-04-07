Рейтинг самых популярных городов Европы в 2024 году для весеннего сити-брейка — Finance.ua

Рейтинг самых популярных городов Европы в 2024 году для весеннего сити-брейка Сегодня 20:03 — Мир

Рейтинг самых популярных городов Европы в 2024 году для весеннего сити-брейка, Фото: europeinwinter.com

Отдых в формате сити-брейк (от английского city break) становится все более популярным в последнее время. Такая концепция отпуска подходит для людей, живущих и работающих в напряженном ритме. Обычно у них нет возможности уехать в долгое путешествие, поэтому берут два-три дня отпуска, чтобы вырваться на несколько дней в другой город для перезагрузки.

Британская платформа по планированию путешествий KAYAK составила список самых популярных городов Европы, куда туристы чаще всего пытаются вырваться на сити-брейк, пишет Express.

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Какая страна в лидерах

Возглавил рейтинг самый крупный город Турции — Стамбул, который предлагает туристам насыщенную программу отдыха и доступные цены.

«Этот турецкий город с богатой историей и уникальным положением единственного города в мире, расположенного на двух континентах, внесен в список лучших направлений для посещения в 2024 году для многих путешественников. Независимо от того, хотите ли вы насладиться бурно развивающейся кулинарией, залитыми солнцем пляжными днями или исследовать древние руины без летней толпы, Стамбул является идеальным местом для самых разных мечтаний об отпуске», — отметил представитель KAYAK.

Рейтинг самых популярных городов для весеннего сити-брейка в 2024 году

1. Стамбул, Турция;

2. Амстердам, Нидерланды;



3. Париж, Франция;

4. Барселона, Испания;

5. Малага, Испания;

6. Лиссабон, Португалия;

7. Аликанте, Испания;

8. Рим, Италия;

9. Дублин, Ирландия;

10. Фару, Португалия.

УНІАН По материалам:

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