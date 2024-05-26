На что влияет военно-учетная специальность: ответ ТЦК — Finance.ua
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На что влияет военно-учетная специальность: ответ ТЦК

Личные финансы
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На что влияет военно-учетная специальность: ответ ТЦК
На что влияет военно-учетная специальность: ответ ТЦК
Граждане Украины, состоящие на учете в ТЦК, имеют военно-учетную специальность.
Заместитель начальника мобилизационного отдела ТЦК Соломенского района Киева подполковник Павел Литвин в комментарии hromadskе объяснил, как она устанавливается и на что влияет.

Как дают военно-учетную специальность

Военно-учетная специальность зависит от образования и специальности человека.
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Чем больше навыков имеет военнообязанный, тем больше у него специальностей.
Однако знания и умения необходимо подтвердить документами. Также ВУС может меняться уже в ходе службы.
Если мужчина 30 лет назад получил водительское удостоверение водителя грузовика, но ни разу им не управлял, то получить такую ​​ВУС в военкомате не сможет. Эти нюансы работники ТЦК определяют при разговоре с военнообязанными.
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«У многих значится военно-учетная специальность «строитель — подсобный рабочий», потому что эти люди после получения приписного в возрасте 17 лет больше не появлялись в военкомате. Следовательно, ТЦК не располагает информацией об их образовании. Такую ВУС дают людям без профессионального образования. Человек может быть хоть дирижером, но в ТЦК будет числиться подсобным рабочим.

Как специальность влияет на призыв

Украинцев мобилизуют с определенными ВУС в соответствии с потребностями фронта. Однако, для начала, мобилизованных направляют в учебные центры, где они проходят базовую общую подготовку.
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Как пояснили в ТЦК, во время этой военной подготовки военнообязанные могут изменить специальность. То есть указанная в документах ВУС не означает, что в армии человек будет гарантированно иметь именно такие обязанности.
Напомним, в Украине вступил в силу закон о мобилизации. Украинские мужчины от 18 до 60 лет должны обновить учетные данные в территориальных центрах комплектования до 16 июля включительно.
По материалам:
Фокус
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