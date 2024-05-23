Стало известно, можно ли оформить отсрочку от мобилизации через ЦПАУ — Finance.ua
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Стало известно, можно ли оформить отсрочку от мобилизации через ЦПАУ

Личные финансы
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Стало известно, можно ли оформить отсрочку от мобилизации через ЦПАУ
Стало известно, можно ли оформить отсрочку от мобилизации через ЦПАУ
В Украине 18 мая вступил в силу закон о мобилизации № 3633-IX. Военнообязанные обязаны обновить учетные данные в течение 60 дней со дня вступления в силу закона о мобилизации.
Согласно законодательству, есть три способа для обновления военно-учетных данных через:
  • ТЦК и СП;
  • ЦПАУ;
  • мобильное приложение «Резерв+».
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Директор департамента ЦПАУ Киева Наталья Шамрай на портале «Украинского радио» рассказала, может ли военнообязанный прийти в ЦПАУ и оформить отсрочку от мобилизации.
Чиновница отрицает такую ​​возможность. «Нет» — коротко ответила она.
Также Шамрай рассказала, нужно ли после регистрации в ЦПАУ снова идти в ТЦК, чтобы получить какой-то военный документ.
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«Если ты получил услугу в ЦПАУ, тебе выдается выписка из системы, которая генерируется системой, там есть данные о каждом человеке персонально, поэтому выписки немного отличаются. Но что там точно есть в той выписке: фамилия, имя, отчество и уникальный код-номер, который дается системой, по которому любые органы, имеющие право останавливать и проверять, по тому коду проверяют человека. Такая выписка распечатывается из системы, на ней ставится печать и подпись администратора. То есть это подтверждение того, что ты данные обновил, выписку из системы получил. Если ты обновился через Резерв+, то, конечно, показываешь отображение этой информации, которая есть в приложении Резерв+», — объяснила директор департамента ЦПАУ Киева.

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По материалам:
Судебно-юридична газета
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