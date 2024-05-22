Тестирование э-очереди расширили на все ТЦК — Минобороны — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Тестирование э-очереди расширили на все ТЦК — Минобороны

Личные финансы
52
Тестирование э-очереди расширили на все ТЦК — Минобороны
Тестирование э-очереди расширили на все ТЦК — Минобороны
Министерство обороны совместно с Командованием Сухопутных войск запустили электронную очередь в ТЦК и СП для обновления данных. Сервис уже работает у всех ТЦК и СП Украины в тестовом режиме.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Мы услышали обращение наших граждан и увидели запрос на создание услуги электронной очереди. Поэтому мы достаточно оперативно развернули эту услугу и для ТЦК и СП", — отметила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.
По ее словам, теперь не нужно стоять в очереди для выполнения своей законной обязанности, достаточно записаться онлайн и прийти на время
​Для записи в э-Очередь нужно:
  • выбрать ТЦК и СП, где вы состоите на учете;
  • ввести персональные данные для записи;
  • подтвердить номер телефона;
  • получить сообщение с датой и временем записи.
Напомним, ранее Министерство обороны Украины запустило электронную очередь для посещения территориальных центров комплектования. Предварительная запись была возможна в 19 ТЦК — тестирование проходит в отдельных центрах Киева, Харькова, Одессы, Днепра, Сум, Винницы, Кропивницкого.

Справка Finance.ua:

  • Верховная Рада приняла изменения в закон о мобилизации, который вступил в силу уже 18 мая. Согласно этому закону, в течение 60 календарных дней, начиная с 18 мая по 16 июля, все военнообязанные должны обновить учетные данные;
  • закон предусматривает несколько возможностей для регистрации личных данных как онлайн, так и офлайн. В частности, онлайн это можно сделать в электронном кабинете призывника. Офлайн подать документы можно в ТЦК и СП или ЦПАУ;
  • обновить данные в ТЦК должны мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, подпадающие под мобилизацию, включая тех, кто находится за границей, независимо от пригодности или ограниченной пригодности к военной службе. Также под это требование подпадают женщины, получившие медицинскую или фармацевтическую специальность, состоящие на военном учете.

Штрафы для уклонистов до 25 500 грн: когда, как и на какие суммы 🔍

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.