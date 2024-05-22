Тестирование э-очереди расширили на все ТЦК — Минобороны Сегодня 10:45 — Личные финансы

Тестирование э-очереди расширили на все ТЦК — Минобороны

Министерство обороны совместно с Командованием Сухопутных войск запустили электронную очередь в ТЦК и СП для обновления данных. Сервис уже работает у всех ТЦК и СП Украины в тестовом режиме.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Мы услышали обращение наших граждан и увидели запрос на создание услуги электронной очереди. Поэтому мы достаточно оперативно развернули эту услугу и для ТЦК и СП", — отметила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

По ее словам, теперь не нужно стоять в очереди для выполнения своей законной обязанности, достаточно записаться онлайн и прийти на время

​Для записи в э-Очередь нужно:

выбрать ТЦК и СП, где вы состоите на учете;

ввести персональные данные для записи;

подтвердить номер телефона;

получить сообщение с датой и временем записи.

Напомним, ранее Министерство обороны Украины запустило электронную очередь для посещения территориальных центров комплектования. Предварительная запись была возможна в 19 ТЦК — тестирование проходит в отдельных центрах Киева, Харькова, Одессы, Днепра, Сум, Винницы, Кропивницкого.

Справка Finance.ua:

Верховная Рада приняла изменения в закон о мобилизации, который вступил в силу уже 18 мая. Согласно этому закону, в течение 60 календарных дней, начиная с 18 мая по 16 июля, все военнообязанные должны обновить учетные данные;

закон предусматривает несколько возможностей для регистрации личных данных как онлайн, так и офлайн. В частности, онлайн это можно сделать в электронном кабинете призывника. Офлайн подать документы можно в ТЦК и СП или ЦПАУ;

обновить данные в ТЦК должны мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, подпадающие под мобилизацию, включая тех, кто находится за границей, независимо от пригодности или ограниченной пригодности к военной службе. Также под это требование подпадают женщины, получившие медицинскую или фармацевтическую специальность, состоящие на военном учете.

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