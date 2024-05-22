Женам мобилизованных предоставят новые льготы — Finance.ua

Женам мобилизованных предоставят новые льготы Сегодня 13:03 — Личные финансы

Женам мобилизованных предоставят новые льготы

В Украине новый закон о мобилизации гарантирует ряд льгот для жен мобилизованных военнослужащих. В частности, получат преимущества в обязательствах перед банками.

Об этом пишут Новости.Live со ссылкой на издание Sud.ua.

Новые льготы для жен бойцов

Речь идет об отмене начисления штрафных санкций, пени за невыполнение обязательств, в частности, перед банками и физлицами. Не будут начислять проценты за пользование кредитами, кроме кредитных соглашений по покупке имущества жилого фонда или транспорта.

Ранее такие льготы имели военные в рамках п. 15 статьи 14 закона «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».

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Теперь после вступления в силу закона об усилении мобилизации 10 449 такие льготы распространятся на жен военнослужащих.

«Их женам (мужьям) — штрафные санкции, пеня за невыполнение обязательств перед предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, в том числе банками и физическими лицами, а также проценты за пользование кредитом не начисляются, кроме кредитных договоров по приобретению имущества, которое отнесено или будет отнесено к объектам жилого фонда (жилому дому, квартире, будущему объекту недвижимости, объекту незавершенного жилищного строительства, имущественным правам на них), и/или автомобилю», — говорится в новом законодательстве.

Справка Finance.ua:

Военные в Украине могут пользоваться различными льготами:

бесплатно получать лекарства и лекарственные средства, иммунобиологические препараты и изделия медицинского назначения по рецептам врачей;

пользование при выходе на пенсию (независимо от времени выхода на пенсию) или смене места работы поликлиниками и госпиталями, к которым они были прикреплены по предыдущему месту работы;



75-процентная скидка платы за пользование коммунальными услугами;



75% скидки от стоимости топлива, в частности жидкого, в пределах норм, установленных для продажи населению, для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления;



участник боевых действий получает пособие по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов средней заработной платы независимо от стажа работы и т. п.

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