МВФ принял решение, которое позволит Украине получить транш на $900 млн — Finance.ua

МВФ принял решение, которое позволит Украине получить транш на $900 млн Сегодня 11:01 — Казна и Политика

МВФ принял решение, которое позволит Украине получить транш на $900 млн

Совет директоров Международного валютного фонда в понедельник завершил второй пересмотр программы расширенного финансирования EFF для Украины и одобрил выделение SDR664 млн третьего транша ($881 млн по текущему курсу).

«Мы очень тесно сотрудничали с экономической командой Украины в последние недели, и сегодня мы завершили второй обзор нашей программы под лозунгом исключительно высоких показателей», — заявил директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева на встрече в Вашингтоне с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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В официальном релизе отмечается, что Украина достигла значительного прогресса в выполнении своих обязательств по EFF в сложных условиях, выполнив все применимые количественные критерии эффективности до конца июня, ориентировочные целевые показатели до конца сентября и большинство структурных контрольных маяков до конца октября, в частности, власти продолжают продвигать свою программу по борьбе с коррупцией.

«Украинская экономика продолжает демонстрировать превосходную устойчивость, хотя ее перспективы по-прежнему склонны исключительно к высокой неопределенности, связанной с войной. Дальнейшее активное участие и динамика реформ, включая мобилизацию внутренних доходов в сочетании со своевременным и предсказуемым внешним финансированием, необходимы для защиты макроэкономической стабильности, усиления институциональных реформ и поддержки усилий по восстановлению, одновременно способствуя „зеленому“ восстановлению на пути вступления в Европейский Союз», — отметил Фонд.

МВФ отметил, что несмотря на продолжающуюся агрессию россии макроэкономические показатели оказались сильнее, чем ожидалось, что способствовало пересмотру прогнозов экономического роста в сторону повышения. Базовый прогноз роста реального ВВП в 2023 году был пересмотрен до 4,5%. Ожидается, что в 2024 году рост снизится до 3−4% по мере продолжения войны, а в 2025 году ускорится до 6,5%.

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«Также крайне важно, чтобы внешнее финансирование на льготных условиях продолжалось на своевременной и предсказуемой основе и поддерживало темпы реформ», — приводятся в релизе слова Георгиевой.

Она отметила, что, поскольку война затягивается, она продолжает истощать государственные финансы Украины. «Своевременные внешние поступления, а также постоянные усилия на внутреннем рынке являются ключом к удовлетворению потребностей Украины в финансировании и сохранении макроэкономической и финансовой стабильности», — подчеркнула глава МВФ.

Она также заявила о необходимости решительных политических действий по обеспечению бюджетной и долговой устойчивости. «Мобилизация доходов — важнейший элемент, помогающий удовлетворить финансовые потребности и поддержать реконструкцию и социальные расходы. Бюджетные приоритеты включают запуск Национальной стратегии доходов, избегание мер, подрывающих налоговую базу, а также продвижение реформ для дальнейшего укрепления основ подготовки среднесрочного бюджета, бюджета, финансовых рисков и прозрачности, а также управления государственными инвестициями», — отметила Георгиева.

Она добавила о важности реструктуризации коммерческого долга в соответствии с параметрами программы, что поможет восстановить устойчивость и создать пространство для критически важных затрат.

По ее словам, переход в режим управляемого обменного курса является важным шагом на пути к нормализации основ денежно-кредитной и валютной политики наряду с постепенным смягчением чрезвычайных валютных мер. «Свидетельства устойчивой дезинфляции и стабильности, имеющиеся на наличном валютном рынке, могут способствовать дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики», — считает глава МВФ.

Она отметила, что хотя финансовый сектор стабильный и работоспособный, требуется повышенная бдительность, и следует продолжать усилия по усилению банковской диагностики, надзора, управления и планирования на случай непредвиденных обстоятельств.

«Устойчивый импульс реформ в сфере борьбы с коррупцией и структуры управления будет иметь важное значение для смягчения коррупционных рисков и укрепления общественного доверия и доверия доноров. Решительные структурные реформы в управлении государственными инвестициями, государственном управлении и деловой среде также могут начать закладывать основу сильного, сбалансированного и зеленого роста на этапе восстановления и поддержать путь Украины к вступлению в ЕС», — подчеркнула Георгиева.

Глава Фонда добавила, что комплексная стратегия реконструкции также поможет смягчить бюджетные риски и повысить эффективность расходов. По ее мнению, соответствующая политика и выбор реформ могут помочь поддержать возвращение мигрантов, инвестиционные потоки и рост производительности, необходимые для поддержания устойчивого роста в будущие годы.

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«Теперь будем работать над подготовкой к третьему пересмотру весной», — добавил в Facebook заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован, который на прошлой неделе спрогнозировал позитивные решения на этой неделе по выделению Украине средств со стороны США и ЕС.

«Сначала будут деньги от МВФ. Затем от США. Затем от ЕС. А потом еще будут деньги от других наших партнеров: Всемирного Банка, других стран G7 (например, Японии, Канады и Британии), других крупных стран (например, Южной Кореи или Норвегии.) А еще есть маленькие страны (как Литва), которые тоже нас поддерживают. Есть другие IFIs: ЕБРР, ЕИБ, IFC, KfW», — написал он 7 декабря.

Справка Finance.ua:

МВФ сообщил о достижении соглашения на уровне персонала (SLA) об обновленном перечне экономической и финансовой политики для второго пересмотра программы EFF 13 ноября;

четырехлетняя программа EFF была утверждена 31 марта этого года, первый транш $2,7 млрд выделен в начале апреля, а второй в размере $890 млн — в начале июля. Плановый график программы предусматривает выделение Украине еще двух таких траншей в середине октября этого года и конце февраля следующего по результатам второго и третьего пересмотра, когда оценивается выполнение обязательств сроком на конец июня и декабря этого года соответственно;

на 2024 год предусмотрено еще три транша: SDR1,670 млрд ($2,246 млрд) в середине июня следующего года и затем по SDR835 млн ($1123 млн) в начале сентября и декабря;

на 2025 год намечены два транша: по SDR684 млн ($920 млн) в начале марта и в конце августа, после чего планируются еще три последних транша по SDR966 млн ($1,3 млрд).

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