НБУ и правительство подписали обновленный меморандум для второго пересмотра программы МВФ — Finance.ua

НБУ и правительство подписали обновленный меморандум для второго пересмотра программы МВФ Сегодня 10:34 — Казна и Политика

НБУ и правительство подписали обновленный меморандум для второго пересмотра программы МВФ

Украина в декабре ожидает положительного решения совета директоров Международного валютного фонда относительно второго пересмотра программы расширенного финансирования EFF и выделения третьего транша в размере не менее $900 млн.

Об этом на форуме корпоративных директоров Профессиональной ассоциации корпоративного управления сообщил глава Национального банка Андрей Пышный.

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«Мы получили выводы на уровне персонала (МВФ. — Ред.), Национальный банк подписал меморандум (об экономической и финансовой политике. — Ред.) в новой редакции, как и правительство. Сейчас мы ожидаем решения совета директоров Международного валютного фонда», — сказал он.

Пышный отметил, что положительное решение совета директоров МВФ будет означать не только выделение третьего транша в $900 млн, но и подтверждение поддержки международных партнеров Украины, поскольку общая рамка программы EFF в размере $15,6 млрд составляет $115 млрд в базовом варианте и $140 млрд в негативном.

По его словам, Нацбанк по-прежнему ожидает получения в 2024 году $38 млрд внешней финансовой помощи. В то же время глава НБУ отметил, что риск прерывания такой поддержки остается ключевым.

В календаре заседаний совета директоров МВФ, который на сегодняшний день расписан до 15 декабря включительно, вопрос Украины пока отсутствует.

Как сообщалось, в ноябре Украина и МВФ договорились на экспертном уровне о втором пересмотре программы в рамках Механизма расширенного финансирования EFF. Это открывает путь к получению транша около $900 млн.

Напомним, в конце июня Совет директоров МВФ завершил первый пересмотр программы расширенного финансирования для Украины (Extended Fund Facility — EFF) и одобрил незамедлительное выделение второго транша 663,9 млн СПЗ (около $890 млн).

Новая программа сотрудничества с МВФ была утверждена 31 марта этого года, а первый транш $2,7 млрд Украина получила в начале апреля. Плановый график программы предусматривает выделение Украине после первого транша трех траншей по SDR 664 млн (около $900 млн) в середине июня и октября этого года и конце февраля следующего по результатам первого, второго и третьего пересмотра, когда оценивается выполнение обязательств сроком на конец апреля, июня и декабря этого года соответственно.

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