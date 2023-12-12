МВФ ожидает выполнения партнерами Украины обязательств по ее финансированию — Finance.ua

МВФ ожидает выполнения партнерами Украины обязательств по ее финансированию Сегодня 12:18 — Казна и Политика

МВФ ожидает выполнения партнерами Украины обязательств по ее финансированию

Международный валютный фонд по-прежнему рассчитывает на выполнение партнерами Украины обязательств по внешнему финансированию, взятых ими в рамках открытой Фондом в марте этого года 4-летней программы расширенного финансирования EFF.

Об этом заявил глава миссии МВФ в Украине Гэвин Грэй.

«Я бы сказал, что риски для внешнего финансирования существуют, но они были там во время первого пересмотра, и они не обязательно выше просто сейчас. У нас есть конкретные бюджетные предложения от ключевых доноров, представляющих собой гарантии финансирования. В этих странах проходят бюджетные процессы, и нам придется дождаться их завершения», — сказал он на пресс-конференции в ночь на вторник после одобрения советом директоров второго пересмотра программы.

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По его словам, в Фонде ожидают, что все доноры будут выполнять свои обязательства один за другим, как только их бюджетные процессы будут завершены.

В то же время Грей отметил, что МВФ обязательно обсудит с украинской стороной шаги, которые она может предпринять для устранения любых краткосрочных пробелов.

Он напомнил, что программа EFF на $15,6 млрд — это часть пакета помощи со стороны международного сообщества общим объемом $122 млрд.

По словам главы миссии, в этом году доноры выделяли ресурсы согласно плану и своевременно, и это было важно, поскольку позволило Украине выполнять расходные статьи бюджета, содержать адекватные уровни международных резервов, сохраняя экономическую и финансовую стабильность.

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Отвечая на вопрос о возможности использования замороженных российских активов для финансирования Украины, Грей отметил, что МВФ нейтрально относится к своим членам, а также осознает риски для международной валютной системы, связанные с любыми подобными инициативами.

«Конечно, если какие-то доходы от замороженных активов будут переданы Украине, мы оценим их влияние на бюджет и программу Украины», — констатировал он.

На прошлой неделе директор МВФ по коммуникациям Джули Козак сообщила, что обновленная программа предусматривает внешнее финансирование Украины в 2024 году на уровне этого года — около $42 млрд, тогда как ранее министр финансов Украины Сергей Марченко отмечал, что пока неподтвержденными остаются источники на общую сумму $29 млрд, прежде всего от США и ЕС.

Согласно прогнозу Фонда по завершению второго пересмотра программы EFF, чистое внешнее финансирование Украины снизится с 17% ВВП в этом году до 13,7% ВВП в следующем году и 7,6% ВВП в 2025 году, а грантовое — соответственно с 8,5% ВВП до 4, 7% ВВП и 2,1% ВВП

Номинальный ВВП прогнозируется на уровне 6,434 трлн грн в этом году, 7,64 трлн грн — в следующем году и 8,858 трлн грн в 2025 году при текущем курсе 36,8716 грн/$1.

Предполагается, что в результате государственный прямой и гарантированный долг вырастет в этом году с 78,5% ВВП до 87,1% ВВП, в следующем — до 96,7% ВВП, а в 2025 году — до 98,5% ВВП, после чего начнет сокращаться.

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С учетом роста дефицита текущего счета с 4,6% ВВП в этом году до 7,1% ВВП в следующем году и 9% ВВП в 2025 году, международные резервы Нацбанка незначительно увеличатся: с $39,5 млрд в этом году до $40,9 млрд в следующем году и $41,0 млрд в 2025 году.

Четырехлетняя программа EFF была утверждена 31 марта этого года, первый транш $2,7 млрд выделен в начале апреля, а второй в размере SDR664 млн ($890 млн по тогдашнему курсу) — в начале июля. Плановый график программы предусматривал выделение Украине еще двух таких траншей в середине октября этого года и конце февраля следующего по результатам второго и третьего пересмотра, когда оценивают выполнение обязательств сроком на конец июня и декабря этого года соответственно.

Ожидается, что третий транш в размере $881 млн по текущему курсу поступит в ближайшие дни.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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