МВФ обновил прогноз роста мировой экономики на 2023−2024 годы (инфографика) — Finance.ua

МВФ обновил прогноз роста мировой экономики на 2023−2024 годы (инфографика) Сегодня 19:02 — Мир

МВФ обновил прогноз роста мировой экономики на 2023−2024 годы (инфографика)

Международный валютный фонд сохранил прогноз роста мировой экономики в 2023 году на уровне 3,0%. Прогноз роста ВВП в 2024 году ухудшился на 0,1 п.п. до 2,9%.

Об этом сообщает World Economic Outlook (октябрь 2023 года).

«Базовый прогноз предусматривает замедление темпов роста мировой экономики с 3,5% в 2022 году до 3,0% в 2023 году и 2,9% в 2024 году, что значительно ниже исторического среднего показателя (2000−2019 годы) в 3,8%», — говорится в сообщении.

Ожидается, что в странах с развитой экономикой этот показатель замедлится с 2,6% в 2022 году до 1,5% в 2023 году и 1,4% в 2024 году, поскольку ужесточение политики начинает влиять негативно.

Прогнозируется, что в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах произойдет умеренное снижение темпов роста с 4,1% в 2022 году до 4,0% как в 2023, так и в 2024 году.

Как отметил Пьер-Оливье Гуринша, директор Исследовательского департамента МВФ, мировая экономика продолжает восстанавливаться после пандемии, вторжения россии в Украину и кризиса стоимости жизни.

«Оглядываясь назад, можно сказать, что устойчивость была поразительная. Несмотря на разрушение войной энергетических и продовольственных рынков и беспрецедентное усиление продолжавшейся десятилетиями денежно-кредитной политики для борьбы с инфляцией, экономическая активность замедлилась, но не остановилась», — сказал он.

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Несмотря на это, рост остается медленным и неравномерным, а различия увеличиваются. «Мировая экономика хромает, а не мчится», — добавил Гуринша.

По его словам, общая инфляция продолжает замедляться: с 9,2% в 2022 году в годовом исчислении до 5,9% в этом году и 4,8% в 2024 году.

«В результате прогнозы все больше соответствуют сценарию мягкой посадки, снижая инфляцию без серьезного спада экономической активности, особенно в Соединенных Штатах», — сказал директор Исследовательского департамента МВФ.



Прогнозы для Украины

Международный валютный фонд прогнозирует рост экономики Украины на 2% в 2023 году. Ранее МВФ ожидал роста валового внутреннего продукта Украины не более чем на 1%.

МВФ ожидает, что экономика Украины вырастет на 3,2% в 2024 году, а в 2025 году рост ускорится до 6,5%. Также, по прогнозу МВФ, среднегодовая инфляция в Украине в 2023 году составит 17,7%, а в 2024 году замедлится до 13,0%.

Справка Finance.ua:

ранее глава Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика продемонстрировала устойчивость к ряду негативных потрясений — пандемии, войне, климатическим явлениям и кризису стоимости жизни. Восстановление после этих потрясений продолжается, но медленно и неравномерно;

по данным Госстата, падение валового внутреннего продукта Украины за 2022 год составило 29,1%;

Кабинет министров прогнозирует, что рост экономики Украины ускорится в 2024 году до 5,0% по сравнению с 2,8% в текущем году;



ЕБРР прогнозирует рост экономики Украины в 2023 году на 1% и 3% в 2024 году;

Всемирный банк прогнозирует рост экономики Украины на 3,5% в 2023 и на 4,0% в 2024 году.



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