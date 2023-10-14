Беженцы вернутся не все: МВФ дал прогноз численности населения Украины — Finance.ua

Беженцы вернутся не все: МВФ дал прогноз численности населения Украины Сегодня 13:28 — Казна и Политика

Беженцы вернутся не все: МВФ дал прогноз численности населения Украины

Международный валютный фонд прогнозирует постепенное возвращение беженцев в Украину уже в 2024 году. Но вернутся из-за рубежа не все.

По оценке МВФ, население Украины в 2021 году составляло 41,0 млн человек. В 2022 году оно сократилось до 34,8 млн человек, в 2023 году — до 33,2 млн человек.

МВФ прогнозирует такую ​​численность населения:

2024 год — 33,7 млн ​​человек;

2025 год — 34,7 млн ​​человек;

2026 год — 35,0 млн человек;

2027 год — 35,9 млн человек;

2028 год — 36,1 млн человек.

Напомним, по данным ООН, в конце 2022 года 5,7 млн украинцев выехали в соседние страны, что создало самый быстрый кризис перемещения и одну из крупнейших со времен Второй мировой войны.

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