Беженцы вернутся не все: МВФ дал прогноз численности населения Украины — Finance.ua

Беженцы вернутся не все: МВФ дал прогноз численности населения Украины
Международный валютный фонд прогнозирует постепенное возвращение беженцев в Украину уже в 2024 году. Но вернутся из-за рубежа не все.
Об этом сообщает World Economic Outlook (октябрь-2023).
По оценке МВФ, население Украины в 2021 году составляло 41,0 млн человек. В 2022 году оно сократилось до 34,8 млн человек, в 2023 году — до 33,2 млн человек.
МВФ прогнозирует такую численность населения:
- 2024 год — 33,7 млн человек;
- 2025 год — 34,7 млн человек;
- 2026 год — 35,0 млн человек;
- 2027 год — 35,9 млн человек;
- 2028 год — 36,1 млн человек.
Напомним, по данным ООН, в конце 2022 года 5,7 млн украинцев выехали в соседние страны, что создало самый быстрый кризис перемещения и одну из крупнейших со времен Второй мировой войны.
Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом
Поделиться новостью