Беженцы вернутся не все: МВФ дал прогноз численности населения Украины — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Беженцы вернутся не все: МВФ дал прогноз численности населения Украины

Казна и Политика
82
Беженцы вернутся не все: МВФ дал прогноз численности населения Украины
Беженцы вернутся не все: МВФ дал прогноз численности населения Украины
Международный валютный фонд прогнозирует постепенное возвращение беженцев в Украину уже в 2024 году. Но вернутся из-за рубежа не все.
Об этом сообщает World Economic Outlook (октябрь-2023).
По оценке МВФ, население Украины в 2021 году составляло 41,0 млн человек. В 2022 году оно сократилось до 34,8 млн человек, в 2023 году — до 33,2 млн человек.
Читайте также
МВФ прогнозирует такую ​​численность населения:
  • 2024 год — 33,7 млн ​​человек;
  • 2025 год — 34,7 млн ​​человек;
  • 2026 год — 35,0 млн человек;
  • 2027 год — 35,9 млн человек;
  • 2028 год — 36,1 млн человек.
Напомним, по данным ООН, в конце 2022 года 5,7 млн украинцев выехали в соседние страны, что создало самый быстрый кризис перемещения и одну из крупнейших со времен Второй мировой войны.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.