Откуда и куда выехало больше всего беженцев из Украины (количество по регионам) — Finance.ua

Откуда и куда выехало больше всего беженцев из Украины (количество по регионам) Сегодня 13:13

Наибольшая часть украинских беженцев — мамы с несовершеннолетними детьми — почти 60%. Это подтверждает очередное социологическое исследование «Беженцы из Украины».

Одни спасаются 13% украинцев, с мужем или женой — семьей из Украины выехало только 17% опрошенных.

Об этом пишет uamedia.

В условиях военного положения Украины есть категории мужчин, имеющих право на пересечение границы: родители трех и более детей, мужчины с инвалидностью и т. д. Конечно, можно предположить, что кто-то получил это разрешение по незаконной схеме. Кто-то выезжал с оккупированных территорий через третьи страны (россию, беларусь). Эти мужчины тоже в этой статистике, поскольку за границей они получили статус временной защиты и их легко отделить. Аналитику сделало исследовательское агентство Info Sapiens по заказу Центра экономической стратегии. Оно провело две волны социологических исследований в рамках проекта «Беженцы из Украины: намерения вернуться, влияние на украинскую экономику и рекомендации по государственной политике».

По состоянию на май 2023 года демографический портрет украинских беженцев претерпел изменения. Так, среди взрослых несколько увеличилась доля мужчин — 22%, при этом доля взрослых мужчин среди людей со статусом временной защиты в ЕС увеличилась на 2% (до 29% на май 2023 года). Доля детей среди украинских беженцев почти не изменилась.

Практически не изменились показатели образования украинцев за границей. 63% опрошенных в мае 2023 года украинцев имели высшее или незаконченное высшее образование, 24% опрошенных в мае 2023 года имели среднее специальное образование, общее среднее образование имели 11% опрошенных, незаконченное среднее — 2%.

Когда и куда уехали

Пик выезда из Украины пришелся на период с 1 по 15 марта 2022 — в эти дни выехало около 40% респондентов, опрошенных в ноябре 2022 года. Еще почти 13% респондентов уехали во второй половине марта, около 10% - в течение апреля. По возрасту наибольшая доля детей в возрасте до 18 лет находится в Польше (56%), наименьшая — в Германии (47%). Больше всего молодых людей в возрасте от 18 до 34 лет — в Чехии (21%). В Италии наибольшая доля украинских беженцев 35−49 лет (27%).

Жилье

Почти половина украинских беженцев проживает в отдельной квартире или доме. Существенна также доля людей, которые живут в комнате (в квартире) или дома вместе с другими украинцами или местными жителями (30%), или же в общежитии или центре для беженцев (почти 14%).

Наибольшая доля опрошенных респондентов, платящих за жилье самостоятельно, — в Польше, где 62% платят полную сумму из собственного кармана. Более двух третей (70%) опрошенных беженцев в Германии получают полную компенсацию на жилье от местных властей или живут бесплатно.

Важные цифры

В результате выезда из Украины из-за войны наибольшую долю населения потеряли следующие украинские регионы:

Запорожская область — за границу выехала почти четверть всего населения (23%),

Киев (19%) и Киевская область (19%),

Днепропетровская (18%),

Николаевская и Херсонская области (по 16%).

До начала полномасштабного вторжения подавляющее большинство беженцев из Украины проживало в городах (почти 80%), остальные — в селах (12%) и поселках городского типа (около 10%).

Основными проблемами, с которыми сталкивались беженцы, являются отсутствие или сложный доступ к медицине, высокий уровень бюрократизации и несвоевременное оформление нужных документов. Вместе с тем большинство опрошенных украинцев отмечают, что им все-таки больше нравилась жизнь в Украине.

О возврате: три сценария

Украинские беженцы в большинстве своем не готовы возвращаться в другой (не свой) регион: 4% точно готовы, 13% скорее готовы, 31% скорее не готовы, 24% точно не готовы, 14% затрудняются ответить на этот вопрос, а еще 14% считают свой родной регион относительно более безопасным по сравнению с другими регионами.

Совместив результаты опроса Info Sapiens и собственные расчеты, ЦЭС прогнозирует, что количество людей, которые вернутся в Украину, по разным сценариям составляет:

2,9 млн по оптимистическому сценарию,

2,6 млн — по среднему

и 2,2 млн — по пессимистическому.

При этом по всем сценариям самый высокий процент тех, кто вернется в Украину, приходится на лиц в возрасте старше 65 лет. Вместе с тем по всем трем сценариям самой низкой среди тех, кто вернется в Украину, является доля людей с высшим образованием.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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